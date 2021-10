Coldplay wyruszy w niskoemisyjną trasę koncertową

W inicjatywy na rzecz dekarbonizacji włączają się gwiazdy kina i muzyki. Wśród nich jest zespół Coldplay, który organizuje niskoemisyjną trasę koncertową.

REKLAMA

Brytyjski zespół Coldplay wyruszy w przyjazną środowisku trasę koncertową pod nazwą Music Of The Spheres.

Zespół zagra na scenie zasilanej prawie całkowicie przez OZE i wykonanej z połączenia lekkich, niskoemisyjnych materiałów.

Muzycy użyją sprzętu konsumującego do 50 proc. mniej energii w odniesieniu do poprzedniej trasy i zmniejszą produkcję opasek na nadgarstki o 80 proc.

We współpracy z SAP opracowali także darmową aplikację zachęcającą fanów do korzystania z niskoemisyjnego transportu.

Analizy ONZ wskazują, że do końca dekady globalne emisje wzrosną o 16 proc. w porównaniu z rokiem 2010. Z kolei Swiss Re podaje, że przez zmiany klimatyczne światowe PKB może się skurczyć o 18 proc. do 2050. Trwa walka o planetę. W inicjatywy na rzecz dekarbonizacji włączają się gwiazdy kina i muzyki.

Fundacja Leonardo DiCaprio od 1998 roku wspiera organizacje oraz inicjatywy działające na rzecz zrównoważonej przyszłości. Jane Fonda wydała książkę zachęcającą do angażowania się w projekty proekologiczne, a zespół Coldplay organizuje niskoemisyjną trasę koncertową. Grupa zagra między innymi w Polsce, Niemczech, Francji, USA, Meksyku i Kostaryce. W lipcu dotrze do Warszawy, by wystąpić na stadionie PGE Narodowym.

Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na światowe tournée Music Of The Spheres, podczas którego muzycy użyją sprzętu konsumującego do 50 proc. mniej energii w odniesieniu do poprzedniej trasy, zmniejszą produkcję opasek na nadgarstki o 80 proc. oraz będą zachęcać do niskowęglowych środków transportu. Pracami, nad specjalną aplikacją zwiększającą świadomość na temat zrównoważonej mobilności oraz mobilizującą fanów do dokonywania odpowiedzialnych środowisko wyborów, kierowała firma SAP.

Koncerty przyszłości

Ostatnie dostępne dane wskazują, że koncerty emitują blisko 400 tysięcy ton dwutlenku węgla, a ok. 175 tysięcy ton pochodzi z transportu na wydarzenia muzyczne. Tymczasem Coldplay, po konsultacjach z zespołem ekspertów do spraw zrównoważonego rozwoju, zidentyfikował kluczowe obszary zmian. Na podstawie danych o korzystaniu przez fanów z aplikacji zaprojektowanej przez SAP, Coldplay obliczy całkowity ślad węglowy, jaki generują podróże na i z koncertów. Grupa zobowiązała się do zmniejszenia tych emisji. W ramach działań na rzecz przyrody posadzi co najmniej jedno nowe drzewo za każdy sprzedany bilet. Fani zespołu, którzy zdecydują się na przyjazną środowisku wycieczkę, otrzymają także kod rabatowy do wykorzystania w danym miejscu.