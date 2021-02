Concordia Design Wrocław w finale międzynarodowego konkursu

Największa na świecie platforma architektoniczna doceniła projekt Concordia Design Wrocław spod kreski MVRDV. Realizacja znalazła się w finale konkursu “Building of the Year” organizowanego przez ArchDaily w kategorii "biura".

REKLAMA

ArchDaily to portal o architekturze, który miesięcznie notuje ponad 13 mln wizyt, ma miliony fanów w mediach społecznościowych. Jego użytkownicy w konkursie “Building of the Year” oddali przez dwa tygodnie ponad 150 tys. głosów. Dzięki temu z 4,5 tys. projektów wybrano najlepsze. Wśród nich znalazła się Concordia Design Wrocław, centrum kreatywności i biznesu zlokalizowane na Wyspie Słodowej.

Budynek zaprojektowany przez pracownię MVRDV wybrano jednym z pięciu najlepszych na świecie w kategorii „biura”.

W gronie najlepszych na świecie

– To ogromny sukces oraz duże wyróżnienie. Nasz budynek znalazł się pierwszej piątce swojej kategorii i tym samym wśród 75 topowych projektów globalnie. W ten sposób skutecznie promujemy nie tylko Concordię, ale też Wrocław i całą Polskę – mówi Ewa Voelkel-Krokowicz, właścicielka Concordia Design Wrocław. – Dziękujemy za wszystkie głosy oddane na nasz budynek, prosimy o pomoc także w finale – dodaje z uśmiechem.

Na inwestycję z Wyspy Słodowej można głosować do 18 lutego. Wówczas zostaną ogłoszeni światowi zwycięzcy w każdej z 15 kategorii.



Kto oprócz inwestycji z Wrocławia znalazł się w finale kategorii „biura”? To Summers Office Building w Buenos Aires, kampus koncernu Axel Springer w Berlinie, Neri&Hu and Design Republic's New Home w Szanghaju czy siedziba główna grupy Le Monde w Paryżu.

– Widać, że nasza konkurencja to budynki zaprojektowane dla gigantów biznesu przez najlepsze pracownie na świecie. Cieszymy się, że w tym gronie znalazła się także Concordia ze swoją niepowtarzalną architekturą, lokalizacją i klimatem – mówi Ewa Voelkel-Krokowicz.

Miejsce do pracy i spędzania czasu wolnego

Concordia Design Wrocław została otwarta w lipcu 2020 roku. Za projekt odpowiada MVRDV – jedno z najlepszych biur architektonicznych w Europie, natomiast głównymi wykonawcami było konsorcjum firm Demiurg i Wegner. Inwestycja łączy w sobie przestrzeń odrestaurowanej XIX-wiecznej kamienicy i nowoczesną część przystosowaną do nowych funkcjonalności. Stworzono tu przeszkloną przestrzeń gastronomiczną, biura i coworking, a także kompleksowe centrum eventowe. Atutem obiektu jest także otwarty taras z pięknym widokiem na miasto, a elementem wyróżniającym gigantyczny mural Alicji Białej.

Na co dzień w Concordii pracują przedstawiciele ponad 70 firm, online lub hybrydowo odbywają się także różnego rodzaju eventy. Po ustaniu obostrzeń, inwestycja ponownie stanie się miejscem do spędzania czasu wolnego przez wrocławian i turystów.