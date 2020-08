Coraz więcej innowacji w CIC Warsaw. Pora na cyfryzację branży nieruchomości i Internet Rzeczy

Do szybko rosnącej społeczności Kampusu Innowacji w kompleksie biurowym Varso 2 dołączyły teraz huby CIC, wyspecjalizowane w budowie społeczności startupów, partnerów korporacyjnych, inwestorów oraz instytucji non-profit skupionej na jednej specyficznej dziedzinie. Proptech Hub, którego operatorem jest Proptech Foundation jest wiodącą organizacją promującą transformację cyfrową sektora nieruchomości komercyjnych. Celem Hubu IoE (Internet of Everything – Internet Wszystkiego, czyli kolejna ewolucja Internetu Rzeczy), którego operatorem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest integrowanie w ramach jednego cyfrowego systemu wielu technologii, takich jak telekomunikacja, automotive, przemysł 4.0, czy smart city.

Rozpoczęcie działalności tych dwóch ośrodków ma ogromne znaczenie dla organizacji poszukujących najlepszych sposobów na sprawną cyfryzację swoich biznesów oraz młodych firm i startupów, które mogą im w tym pomóc. Już niedługo CIC uruchomi kolejne huby – kosmiczny, który skupi się na technologiach wykorzystywanych w eksploracji kosmosu oraz Trust-Tech, w którym będę rozwijane rozwiązania budujące zaufanie pomiędzy sektorem bankowym i finansowym oraz ubezpieczeniowym.

CIC Warsaw ośrodkiem cyfryzacji branży nieruchomościowej

Proptech to inteligentne technologie wspierające branżę nieruchomości w projektowaniu, budowie i użytkowaniu budynków. Według danych funduszu PropTech1 Ventures rynek tych usług w Europie wart jest obecnie 500 mln euro i rośnie 45% w ciągu roku. W Polsce jest ponad 10 milionów mkw. powierzchni biurowej, której duża część wymaga pilnej cyfryzacji co oznacza wielkie możliwości dla rozwoju proptechowej branży. Proptech Hub jest pierwszą inicjatywą branżową w tym regionie, która będzie wspierać rozwój młodych firm, organizując im środowisko do przeprowadzania testów ich technologii oraz szeroką edukację rynku w postaci prowadzonych webinarów, podcastów, hackatonów, szkoleń i warsztatów.

– Rewolucja technologiczna omijała dotąd rynek nieruchomości komercyjnych, który wydawał się dość odporny na innowacje. W sumie to nic dziwnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że biznes nieruchomościowy rozwijał się świetnie bez technologii i przez dziesiątki lat zapewniał satysfakcjonujący zwrot swoim inwestorom. Teraz przyspiesza to co nieuniknione. Kampus CIC stanie się centrum transformacji cyfrowej rynku nieruchomości nie tylko w Polsce ale także w regionie. W ramach działań Proptech Hub stworzymy miejsce spotkań twórców technologii z ich potencjalnymi klientami i inwestorami. Będziemy organizować sesje mentoringowe dla startupów oraz liczne inicjatywy, których celem będzie silna stymulacja rozwoju innowacji w nieruchomościach. Wartość, którą wnosimy poprzez nasze partnerstwo będzie dostępna dla wszystkich firm działających w kampusie innowacji CIC – mówi Bartosz Dobrowolski, Prezes Proptech Foundation.

IoE, czyli Internet Rzeczy dla Wszystkich

IoE Hub korzysta z koncepcji Internet of everything (internet wszystkiego) polegającą na szerokim połączeniu ludzi, procesów, danych i urządzeń. W jego centrum leży internet rzeczy (IoT), który w najbliższym czasie napędzać będzie technologia 5G. Do 2025 roku na świecie będzie 75.4 miliardów urządzeń połączonych ze sobą i wymieniających informacje, a 40% danych będzie generowanych przez czujniki i sensory tych urządzeń. Zdecydowana większość firm ma jednak obawy co do swoich zasobów i umiejętności wykorzystania i analizy tych danych. Te wyzwania adresować będzie właśnie IoE Hub, największy taki ośrodek technologiczny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jego operatorem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która odpowiada za działalność operacyjną Hubu, który ma stać się również „mostem technologicznym” pomiędzy Łodzią i Warszawą.