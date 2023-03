Coworking BE Czackiego doceniony za design

Kreatywność twórców designu BE Czackiego została doceniona przez jury Property Design Awards.

Jedna z najnowszych lokalizacji marki coworkingowej Brain Embassy otrzymała nagrodę w prestiżowym plebiscycie Property Design Awards 2023.

Wyróżniona przestrzeń biurowa znajduje się przy ulicy Czackiego 15/17, w budynku dawnej siedziby słynnego Teatru Kwadrat.

Internauci oraz Jury konkursu docenili wnętrze BE Czackiego za wyjątkowo kreatywny projekt, którego główną inspiracją była sztuka oraz teatr.

Konkurs Property Design Awards odbył się w ramach siódmej edycji święta architektury i designu „4 Design Days 2023”. Spotkanie jest największym w tej części Europy wydarzeniem rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa.

Kreatywność twórców designu BE Czackiego została doceniona przez jury Property Design Awards, które również zauważyło liczne nawiązania do teatru – lokalizacja charakteryzuje się niespotykaną dotąd w biurach przestrzenią eventową, stylizowaną na salę kabaretową czy scenę teatralną z czerwoną kurtyną i miejscem do live cookingu. Brain Embassy Czackiego to też świetne miejsce do pracy na w pełni wyposażonych tarasach z widokiem na "warszawski Manhattan!”.

Sztuka coworkingu doceniona przez jury, jak i internautów

Lokalizacja Brain Embassy Czackiego w Warszawie otrzymała nagrodę za najlepszy design wnętrza biurowego i w tej kategorii konkurowała z 4 innymi nominacjami, jak Biuro Bayer, Orange czy PepsiCo w Warszawie oraz biuro Allegro w Poznaniu. Coworking znajdujący się w samym Centrum stolicy został otwarty w styczniu 2022 roku i już od początku budził spore zainteresowanie, zarówno wśród specjalistów z branży architektonicznej, jak i potencjalnych użytkowników. W budynku przy ul. Czackiego 15/17 mieściła się kiedyś siedziba warszawskiego Teatru Kwadrat.

Stanowiło to inspirację dla marki oraz zespołu architektów z pracowni mode:lina, którzy wspólnie zdecydowali się oddać ducha sztuki teatralnej w biurowym wnętrzu. Stąd serce przestrzeni stanowi piękny fortepian, w salach spotkań lampy imitują instrumenty muzyczne, a ergonomiczne krzesła w powierzchni wspólnej przypominają te, które można spotkać w sali kinowej.

Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu Property Design Awards 2023 odbyło się w ramach 4 Design Days w Katowicach.

W dniu 26 stycznia 2023 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. Statuetkę za najlepszy design wnętrza biurowego dla BE Czackiego odebrali Monika Kaczmarczyk, Managing Director The Brain Embassy oraz architekci mode:lina - Jerzy Woźniak i Paweł Garus.

Cieszymy się, że otrzymaliśmy tak duże wyróżnienie. Z całego serca dziękuję inwestorom, zarządowi Adgar za zaufanie, zespołowi Brain Embassy oraz architektom z pracowni mode:lina. Od początku istnienia marki kreatywność w designie była naszym priorytetem, jednak przy BE Czackiego odważyliśmy się pójść o krok dalej, tworząc wnętrze biurowe unikalne na mapie Warszawy i nie tylko. Pozytywny odzew i ogromne zainteresowanie przestrzenią zainspirowały nas do puszczenia wodzy fantazji także przy projektowaniu wnętrza BE Młynarska, mieszczącego się w dawnym budynku PDT Wola. Rozpoczęliśmy nowy kierunek w naszej działalności, oddając hołd zabytkowym budynkom poprzez unikatowy design” - mówi Monika Kaczmarczyk, Managing Director Brain Embassy.

W ramach kolejnej edycji konkursu, nagrodzone zostały najlepsze projekty komercyjne i publiczne, które zostały oddane do użytku do końca 2022 roku oraz ich twórcy. Z nadesłanych zgłoszeń organizatorzy plebiscytu wybrali finałową piątkę nominacji w każdej z 8 kategorii. Po pierwszej selekcji wybór został oddany w ręce Czytelników portali PropertyDesign.pl i PropertyNews.pl oraz Jury, którzy wyłonili ostatecznych zwycięzców.