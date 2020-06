Cykl sesji zdjęciowych wspierający polskie wzornictwo

Co łączy polskich producentów mebli, rzemieślników i projektantów? Na przykład cykl sesji zdjęciowych w ramach akcji #wspierampolskidesign.

Projekt #wspierampolskidesign to cykl sesji zdjęciowych poświęcony branży wnętrzarskiej, zrzeszający zarówno najlepszych polskich projektantów czy producentów mebli jak i mniejsze polskie manufaktury czy firmy rodzinne o niebagatelnej jakości i wysokim potencjale.

Projekt narodził się w głowach Kamili Jakubowskiej-Szmyd (MilaLook), Yassena Hristov oraz Filipiny Hanus tuż pod koniec lockdownu, jako odpowiedź na sytuację związaną z pandemią i jej potencjalnymi skutkami dla polskich przedsiębiorstw związanych z wnętrzami.

W zaledwie kilka dni powstała aranżacja mieszkania, w tym salonu, jadalni, sypialni, łazienki oraz kuchni, od początku do końca urządzona na potrzeby projektu. W aranżacji znajdziemy więc zarówno meble użytkowe jak i elementy dekoracyjne czy polską sztukę.

- Polskie marki niejednokrotnie nie odbiegają ani jakością ani wzornictwem od międzynarodowych producentów, dlatego zasługują na rozgłos oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców, szczególnie teraz. Nawet jeśli sytuacja związana z pandemią zostanie ustabilizowana, jej skutki mogą być odczuwalne przez długi czas […] - mówią autorzy projektu. Dlatego też projekt zakłada cykl sesji zdjęciowych, dzięki którym konsumenci będą mogli zaznajomić się z projektami rodzimych twórców i wykorzystać je w swoich wnętrzach, wspierając przy tym polski design i polską gospodarkę.

W pierwszej sesji wzięły udział marki tj.: Nobonobo, Absynth, Omnires, Take Me Home, Splot, Pani Jurek, 4Concepts, Maja Laptos Studio, Nurt, The Good Living & Co., PAP DECO, Tartaruga, Tre Product, Muno, Tfory, Plants For Humans, Malwina Konopacka, NG Design, Bujnie, Łyko, sklep Porcelanowa. Wnętrza dopełniły obrazy z Galerii Art In Architecture oraz prace artystki Agnieszki Leszczyńskiej - Miecznikowskiej (AINA).