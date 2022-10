Czas na sztukę w mieście. Wystartował konkurs dla artystów „Art Walk Open Call 2023”

Wystartował konkurs „Art Walk Open Call 2023”. Artystki i artyści, kuratorki i kuratorzy, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką kulturalną mogą przedstawić własną koncepcję niepublikowanej wcześniej wystawy.

24 października ogłoszony został otwarty konkurs „Art Walk Open Call 2023” organizowany przez Fundację Sztuka w Mieście oraz Ghelamco.

W ramach inicjatywy każdy może opracować i zgłosić własną koncepcję wystawy w warszawskiej galerii Art Walk.

W koncepcie można wykorzystać nie tylko samą galerię, ale także przestrzeń placu Europejskiego.

Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec stycznia.

Galeria zlokalizowana na placu Europejskim została stworzona zgodnie z koncepcją wpisania sztuki w codzienne życie miasta. Umożliwia upowszechnianie prac artystów w ciekawej formule, a publiczności daje szansę na obcowanie ze sztuką poza zamkniętymi przestrzeniami galerii czy muzeów. Pasaż składa się z trzynastu segmentów, każdy z oknem ukazującym wnętrze.

Wystartował konkurs „Art Walk Open Call 2023”. fot. mat. prasowe Ghelamco

Począwszy od maja 2016 galeria Art Walk gościła 18 oryginalnych wystaw, w ramach których swoje prace zaprezentowało ponad 80 artystów i artystek. Dotychczas zrealizowano tu między innymi takie projekty jak „Neon Inn”, prezentujący neony jako ważny element miejskiej historii i współczesności Warszawy, „19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce” artystki Katarzyny Przezwańskiej, „Bez/granicznie”, której kuratorem był Marcin Polak (z udziałem artystek Cecyli Malik, Anny Pichury, Pameli Bożek i Anny Jochymek), „From the Block” artystki Karoliny Mełnickiej, czy „Layering of the World” francuskiego artysty Guillaume’a Airiaud (kuratorkami były Marta Czyż i Karolina Wlazło-Malinowska).

W 2017 roku przeprowadzono pierwszą edycję konkursu. W jego wyniku powstała wystawa „Świat należy do Ciebie”, której pomysłodawcą był artysta Jakub Słomkowski. Kolejną, drugą edycję, zrealizowaną w 2019 roku, wygrali Blanka Jędra oraz Marek Kucharski, którzy wraz z kuratorką Grażyną Bastek przygotowali wystawę „Kolor, przed którym stoisz”.

W ramach „Art Walk Open Call 2023” artystki i artyści, kuratorki i kuratorzy, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką kulturalną mogą przedstawić własną koncepcję niepublikowanej wcześniej wystawy. Co ciekawe, w koncepcie można wykorzystać nie tylko samą galerię, ale także przestrzeń placu Europejskiego.

– Konkurs jest otwarty na wszystkie możliwe formy przedstawienia. Dotychczas w galerii prezentowane były dzieła malarskie, rysunki, prace video czy instalacje. W ramach wystaw organizowane były także praktyki performatywne czy warsztaty. Tym razem zależy nam zwłaszcza na koncepcjach, które nawiązywać będą dialog z samym obiektem, traktując go jako nie tylko lokalizację, ale wręcz przedmiot interwencji artystycznej. Jego wyrazista architektura skłania do refleksji nad tym, jak bardzo kontekst przestrzeni wpływa na odbiór i interpretację dzieł sztuki. Zastanawiamy się, czy nasza galeria mogłaby stać się integralną częścią koncepcji artystycznej – mówi Karolina Wlazło-Malinowska, kuratorka i koordynatorka galerii.

Pomysły oceniane będą przez jury złożone z członków rady programowej Art Walk i fundacji „Sztuka w mieście” oraz przedstawicieli Ghelamco. Pod uwagę brana będzie atrakcyjność i oryginalność pomysłu, dostosowanie do charakteru miejsca oraz realność przyjętych rozwiązań. Najlepsza koncepcja doczeka się realizacji w połowie 2023 roku.

Prace konkursowe przysyłać można lub dostarczyć osobiście do 9 stycznia 2023 na adres Ghelamco, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, z dopiskiem “Art Walk Open Call 2023”.

Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec stycznia.