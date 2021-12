Czego od pracy w biurze oczekują Polacy? Sprawdziliśmy wyniki badania

Z badania przeprowadzonego przez firmę analityczno-badawczą Zymetria na zlecenie spółki biurowej Skanska, ponad połowa Polaków pracuję już wyłącznie z biura, choć model hybrydowy jest preferowanym przez respondentów. Od biura oczekujemy coraz częściej dodatkowych aktywności.

Już ponad połowa Polaków pracuje wyłącznie z biura i jest ich więcej niż w maju br., wynika z trzeciej edycji badania przeprowadzonego na zlecenie spółki biurowej Skanska w regionie CEE.

Niezmienny pozostał preferowany model pracy hybrydowej – polscy pracownicy wciąż najchętniej przychodziliby do biura przynajmniej 3-4 razy w tygodniu.

W home office Polacy doceniają obecnie oszczędność czasu potrzebnego na transport oraz uważają, że mają dobre warunki do pracy.

Blisko 30% respondentów z Polski obawia się złapania wirusa COVID-19 w biurze.

Polska okazała się być najmniej elastyczna pod kątem uzgadniania z pracownikiem dni pracy w domu oraz w biurze.

Pracownicy biurowi we wszystkich krajach CEE coraz bardziej dostrzegają konieczność zadbania o ich zdrowie psychiczne przez firmy.

Jak pokazują wyniki badania, 58% Polaków pracuje obecnie tylko w biurze, podczas gdy w maju 2021 r. odsetek takich osób wynosił 52%. Co drugi respondent zapytany o idealny model pracy wskazał pracę w biurze przynajmniej przez większość tygodnia, a home office jest preferowany jedynie przez 16% ankietowanych.

– Przez ostatnie 11 miesięcy regularnie badaliśmy podejście pracowników do pracy w biurze oraz do pracy z domu w trakcie trwającej pandemii. Pewne trendy bardzo wyraźnie się zmieniają, a niektóre na dobre wpisały się w polski krajobraz biurowy. Przykładowo, od naszego wiosennego badania wzrosła liczba osób pracujących wyłącznie z biura, ale niezmiennie najbardziej preferowany jest hybrydowy model pracy, gdzie do biura przychodzi się dokładnie 3-4 razy w tygodniu – mówi Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. sprzedaży i najmu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Polscy pracodawcy najmniej elastyczni

Polscy respondenci najczęściej spośród innych państw w CEE przyznawali, że to firma narzuca odgórnie dni pracy w domu oraz w biurze. Około 43% pracowników w Polsce wskazało, że w ich firmach dni do pracy z domu i dni w biurze są odgórnie narzucone przez pracodawcę.

– Praca hybrydowa wymaga elastyczności również od strony zarządzania zespołami. Pracownicy oczekują pewnego kompromisu w zakresie ustalania dni pracy z domu i w biurach, tymczasem pracodawcy mogą nie zawsze dawać im wystarczająco dużo swobody. Polska jest najbardziej rygorystyczna pod tym względem. Tylko 19% polskich pracowników, przy średniej dla regionu na poziomie 27%, przyznało, że ma całkowitą swobodę w zarządzaniu pracą z domu i z biura. Takie podejście wynika z kultury organizacyjnej w naszym regionie, ale warto podkreślić, że oczekiwania pracowników to jedno, ważne jest również zachowanie skuteczności operacyjnej biznesu. Można powiedzieć, że poszukiwanie najbardziej optymalnego, zadowalającego obie strony rozwiązania jest obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed pracodawcami, tym bardziej że praca w tym modelu zostanie z nami na dłużej – dodaje Arkadiusz Rudzki.

Praca zdalna a wpływ na work-life balance