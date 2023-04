Czy Bursztynowa Komnata spoczywa na dnie Bałtyku? Spotkanie w Muzeum Bursztynu

Już jutro, 13 kwietnia, w Muzeum Bursztynu w Gdańsku odbędzie się spotkanie z cyklu Akademia Bursztynu. Poświęcone będzie poszukiwaniom Bursztynowej Komnaty.

13 kwietnia odbędzie się szóste spotkanie z cyklu Akademii Bursztynu.

Będzie poświęcone poszukiwaniom ósmego cudu Świata, czyli Bursztynowej Komnaty.

Tomasz Stachura opowie o eksploracji wraku parowca Karlsruhe.

Spotkania, warsztaty i zajęcia edukacyjne odbywają się w Muzeum Bursztynu i dotyczą tajemnic Złota Bałtyku.

Nadchodzące, szóste spotkanie w ramach cyklu Akademia Bursztynu poświęcone zostanie poszukiwaniom ósmego cudu Świata, czyli Bursztynowej Komnaty. Z uczestnikami otwartego spotkania spotka się nurek i przedsiębiorca, Tomasz Stachura. Poszukiwacz podwodnych skarbów 13 kwietnia opowie oraz przybliży znane i nieznane fakty związane z eksploracją wraku parowca Karlsruhe.

Od wielu lat z ekipą Baltictech poszukiwaliśmy wraku niemieckiego parowca Karlsruhe, ostatniego statku opuszczającego Piławę przed zajęciem Prus Wschodnich przez Rosjan. Zdawaliśmy sobie sprawę, że może to być najciekawsza, nieodkryta dotąd historia z dna Bałtyku, która może być związana z jedną z najciekawszych tajemnic II wojny światowej, czyli zaginięciem Bursztynowej Komnaty – mówi Tomasz Stachura.

– Na wrak natrafiliśmy wiosną 2020 roku. Ostateczna identyfikacja nastąpiła 24 września 2020. I tak zaczęła się nasza przygoda, o której opowiemy podczas nadchodzącego spotkania w Muzeum Bursztynu w Gdańsku, w rocznicę zatopienia parowca.

Zwodowany w 1905 roku Karlsruhe był starym niewielkim statkiem. W swoją ostatnią podróż udał się 11 kwietnia 1945 roku, zabierając 1083 uciekinierów na pokład. 13 kwietnia, w okolicach Ustki został zatopiony przez sowieckie samoloty. Z tonącego okrętu uratowało się 150 osób.

– W tamtych czasach liczyła się każda jednostka zdolna ewakuować ludzi i przedmioty z Prus Wschodnich. Przestarzały już Karlsruhe wyruszył w swoją ostatnią podróż pod silną eskortą i z całkiem sporym jak na ten statek ładunkiem – dodaje Tomasz Stachura.

– Wrak spoczywa kilkadziesiąt kilometrów na północ od Ustki, na głębokości 88 metrów. Jest praktycznie nietknięty. W jego ładowniach odkryliśmy pojazdy wojskowe, porcelanę oraz wiele skrzyń z nieznaną zawartością.

Akademia Bursztynu to program edukacyjny Muzeum Gdańska adresowany do miłośników historii oraz bursztynu bałtyckiego, adresowany do różnych grup wiekowych. W ramach projektu odbywają się spotkania dla dzieci, rodzin oraz osób dorosłych. Spotkania, warsztaty i zajęcia edukacyjne odbywają się w Muzeum Bursztynu i dotyczą tajemnic Złota Bałtyku.

Tomasz Stachura

Na zdjęciu Tomasz Stachura podczas jeden z ekspedycji, fot. mat. Baltictech (mat. Muzeum Gdańska)

Tomasz Stachura to jeden z najbardziej aktywnych nurków wrakowych na Morzu Bałtyckim. Specjalizuje się w podwodnej fotografii wraków na dużej głębokości. Wykonał tysiące podwodnych zdjęć bałtyckich wraków oraz wiele zdjęć jaskiń na różnych kontynentach. Jego mozaika wraku Marsa w 2014 i 2015 roku trafiła na okładki wydań “National Geographic” w Polsce i zagranicą.

Członek Explorers Club New York, FI 2013. Założyciel firmy SANTI Diving- produkującej sprzęt do nurkowania. Współzałożyciel Baltictech - międzynarodowej konferencji nurkowej. Pomysłodawca i szef “SANTI Odnaleźć Orła” - długofalowego projektu mającego na celu odnalezienie zaginionego wraku okrętu podwodnego ORP Orzeł. Autor książki „Droga Śmierci”- opisującej wraki związane z Operacją Hannibal. Jako prowadzący wystąpił w 20 odcinkach serii dokumentalnej o bałtyckich wrakach. Organizator wyprawy badawczej wraku Karlsruhe (2020)