Daniel Libeskind wśród kandydatów na honorowych obywateli miasta Łodzi

Do Komisji Nagród i Odznaczeń Rady Miejskiej w Łodzi trafiły cztery wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi. Jednym z kandydatów na honorowego obywatela miasta Łodzi jest architekt Daniel Libeskind.

Daniel Libeskind to znany amerykański architekt i planista miejski. Pochodzi z rodziny polskich Żydów. Jego rodzice po radzieckiej agresji na Polskę trafili do więzienia, a następnie zostali zesłani w głąb ZSRR, dzięki czemu jednak uniknęli Holokaustu. Po wojnie wrócili do Polski. Daniel Libeskind urodził się w Łodzi i choć w wieku 11 lat wraz z rodzicami wyemigrował do Izraela, do dziś podkreśla swoje korzenie. Daniel Libeskind był ambasadorem Łodzi w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W najbliższych latach zaprojektuje pierwszy gmach w ramach projektu Specjalnej Strefy Detalu w Łodzi.

Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi przekazał już wnioski Komisji Nagród i Odznaczeń Rady Miejskiej, która w ciągu 60 dni je zaopiniuje. Następnie trafią pod obrady sesji Rady Miejskiej - informuje oficjalny portal miejski Łodzi.