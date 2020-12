Daniel Ochońko na czele Trust Us

Trust Us to nowy gracz na rynku fit-outowym w Polsce. Firma zajmować się ma wyposażaniem obiektów użyteczności publicznej w meble oraz kompleksowe zabudowy wnętrz, a także kompleksowym planowaniem projektów, mającym na celu optymalizację czasu ich realizacji oraz nadzorem nad budżetem.

Trust Us to spółka powołana do życia przez Daniela Ochońko. Jego 20 letnie doświadczenie obejmuje zarządzanie największymi polskimi spółkami meblarskimi i kontrakty realizowane dla największych międzynarodowych grup hotelowych i instytucji kultury, wnętrz statków czy obiektów komercyjnych. Doświadczenie zdobywał przy kompleksowych realizacjach takich projektów, jak: Marriott Renesans oraz Intercontinental w Warszawie, Marriott Duseldorf, Mercure Kaliningrad, Hilton Double Tree Warszawa, Centrum Kongresowe Warszawianka i wielu innych.

Celem działalności Trust Us jest wyposażanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak hotele, teatry, biblioteki i biura w meble oraz kompleksowe, autorskie zabudowy wnętrz. Ponadto, firma zajmuje się kompleksowym planowaniem projektów, mającym na celu optymalizację czasu ich realizacji oraz nadzorem nad budżetem do tego celu wyznaczonym.

- Polski przemysł meblarski to gigantyczny i budowany przez długie lata kapitał kompetencji, wiedzy i doświadczeń – mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu Trust Us. - Wiele obecnie zlecanych projektów w branży kompleksowego wykańczania wnętrz wymaga nie tylko doświadczenia i dobrego rzemiosła, ale również umiejętności połączenia wielu dziedzin, jak zarządzanie projektami, efektywność kosztowa i nowoczesne materiały, które odpowiadają obecnie panującym trendom. Do tego wszystkiego potrzeba również świeżej wizji – nowoczesnego myślenia o projektach realizowanych dla najbardziej wymagających kontrahentów z całego świata. W tym aspekcie na polskim rynku wciąż dominuje zbyt tradycyjne, ukształtowane przez lata, podejście do prowadzenia biznesu. Dlatego też postanowiłem powołać do życia spółkę Trust Us zrzeszającą managerów, którzy realizowali różne projekty, zarówno na rynku lądowym dla hoteli sieciowych – Hilton, Marriott, Radisson czy Accor, jak i dla branży stoczniowej, obsługując armatorów z całego świata. W ten sposób powstał zespół specjalistów, który będzie zajmował się implementacją najnowszych rozwiązań w zakresie projektowania, wykonawstwa i budżetowania projektów – dodaje.

W skład grupy Trust Us wchodzi własna fabryka mebli, szwalnia i firma produkująca tkaniny, a także własna wytwórnia krzeseł.

Sytuacja na rynku

Rok 2020 był niespodziewanym i niespotykanym dotąd wyzwaniem dla niemal wszystkich branż. Trudna sytuacja ekonomiczna związana z wybuchem pandemii i wprowadzeniem licznych ograniczeń mocno potrząsnęła gospodarką większości krajów. Nic więc dziwnego, że wiele gałęzi szeroko rozumianego przemysłu odnotowało dość spore straty. Co ciekawe, problem ten, mimo wcześniejszych, pesymistycznych prognoz, niemal całkowicie ominął branżę meblarską.