Debiut Roca na Fuorisalone z instalacją artystyczną projektu Cobalto Studio

Architekci z pracowni Cobalto Studio zaprojektowali instalację Influence, którą firma Roca prezentowała w ramach Fuorisalone w Mediolanie.

„Roca uczestniczyła w Fuorisalone po raz pierwszy, a więc był to z pewnością strategiczny kamień milowy w długiej historii firmy” – mówił Marc Viardot, dyrektor ds. marketingu i projektowania w Grupie Roca. „Fuorisalone zamienia Mediolan w centrum globalnego biznesu projektowego, a więc nie mogło nas tam zabraknąć. Pokazaliśmy światu architektury i designu aspiracyjną stronę naszej marki. Instalacja „Influence” obrazuje bowiem pochodzenie Roca oraz jej głęboką wrażliwość na materiały i wzornictwo” – dodał.

Za sprawą instalacji „Influence”, Roca przeniosła symbolicznie Morze Śródziemne do Mediolanu. Zaprojektowana przez Cobalto Studio z Barcelony instalacja „Influence” prezentuje wernakularną architekturę Morza Śródziemnego z poszanowaniem jej specyfiki, odkrywając równocześnie jej powiązania ze współczesnymi praktykami artystycznymi.

Założyciel Cobalto Studio, Gabriel Escámez, opisał wystawę następująco: „Instalacja „Influence” to przestrzeń do refleksji, w której poprzez zmysły możemy znaleźć nić porozumienia z tym, co nas otacza”.