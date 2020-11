Decoroom przechodzi rebranding

Nowy logotyp, hasło, a także kolorystyka i cały język wizualny marki zyskała Pracownia Decooroom. Istniejąca na rynku od 2009 firma przeszła rebranding.

„DECOROOM. Dla Twojego wnętrza” to dewiza, która już kiedyś zapisała się w DNA pracowni, a teraz ponownie pojawi się w jej komunikacji. Hasło oddaje bowiem ideę, jaką Decoroom kieruje się przy podejmowaniu współpracy z klientami. Zapewnia ona dostosowanie wykończenia wnętrza do osobistych potrzeb klienta w ramach trzech pakietów: Standard, Premium i Designer. Każdy z nich to indywidualny projekt, własna selekcja materiałów i kompleksowe wykończenie pod klucz. Zdaniem Decoroom, słowo „wnętrze” użyte w claimie odnosi się nie tylko do przestrzeni mieszkalnej, ale również do potrzeb klientów, które są kluczowe przy tworzeniu projektów przez architektów pracowni.

Podstawową zmianą w obszarze identyfikacji wizualnej jest nowy logotyp. Zmianom towarzyszy również odświeżona paleta kolorystyczna. Trzy odcienie niebieskiego, symbolizujące profesjonalizm, doświadczenie i odpowiedzialność, zostały uzupełnione kolorem pomarańczowym, podkreślający kreatywny pierwiastek naszego zespołu. Aktualizacji uległy również katalogi prezentujące poszczególne pakiety usług, oferowane przez Decoroom. Zmieniły się one nie tylko wizualnie, ale także pod kątem oferty materiałów, a pakiet VIP zmienił nazwę na Designer.

Redesign objął wszystkie elementy identyfikacji wizualnej m.in. stronę internetową pracowni, materiały marketingowe czy katalogi. Za przygotowanie nowej kreacji odpowiada studio projektowe Syfon Studio. Projekt identyfikacji wizualnej jest dynamiczny i daje szerokie możliwości zastosowań rozwiązań graficznych, dopasowanych do różnych nośników. W procesie rebrandingu uczestniczyli również pracownicy Decoroom.

- Już od wielu lat pracujemy w kreatywnej branży, w której rynek zmienia się bardzo szybko, a my chcemy dostosować się do nowych możliwości, jakie nam oferuje. Odświeżony wizerunek Decoroom to dowód na to, jak nasza pracownia rozwinęła się w ciągu ostatnich 11 lat. Nowe logo jest bardziej widoczne, proste a jednocześnie efektowne, dzięki czemu będzie godnie reprezentowało nasz brand – przyznaje Adam Budzyński, Prezes Decoroom.

Zmiany wizerunku Decoroom odzwierciedlają dalszy kierunek rozwoju pracowni. Firma pragnie, aby jej partnerzy i klienci mieli świadomość, że współpracują z nowoczesną marką, która oferuje kompleksowość usług na najwyższym poziomie.

- Proces rebrandingu Decoroom to wiele godzin dyskusji z projektantami oraz pracownikami. Nasza marka to nie tylko logotyp i hasło. To przede wszystkim ludzie, którzy budują nasz brand, dlatego nie mogliśmy ich pominąć w procesie zmian. Dzięki ich pracy oraz jakości oferowanych usług, nasza firma zapisuje się w świadomości klientów, a pozytywny wizerunek marki przekłada się na efektywność prowadzonego przez nas biznesu – dodaje Jakub Bartos, Dyrektor Zarządzający Decoroom.