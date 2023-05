Design i sztuka stale się przeplatają. Wie o tym pracownia Deer Design

Pracownia Architektury Wnętrz Deer Design została partnerem wydarzenia Artshow, które odbędzie się w Fabryce Norblina. W myśl idei, że sztuka i design stale się przeplatają.

Artshow to nowe wydarzenie związane ze sztuką współczesną. Wystawa prac kilkudziesięciu wyselekcjonowanych artystów połączona z aukcją sztuki oraz programem wykładów i pokazów artystycznych na żywo. To okazja, aby nie tylko obejrzeć, ale i kupić dzieła sztuki współczesnej.

Jedna z realizacji Deer Design ze sztuką w roli głównej. fot. mat. prasowe

W naszej codziennej pracy widzimy, jak ściśle świat designu połączony jest ze sztuką. Dzisiejsi inwestorzy pragną, aby w ich domach zagościły obrazy, grafiki czy rzeźby. Dlatego coraz częściej patrzymy na wnętrze jako idealne tło dla sztuki. Bycie Partnerem Artshow jest naturalną konsekwencją naszej filozofii. Cieszymy się z naszego wkładu w ten ambitny i prestiżowy projekt. – mówi Bartosz Grad, dyrektor marketingu Deer Design.

W strefie Deer Design na Artshow będzie można wygodnie usiąść na miękkiej sofie i poczuć pod nogami naturalne drewno. Połączymy tu design i sztukę. Zaprezentujemy - w nietypowy sposób - włączniki marki Jung. Odwiedzający zobaczą je na obrazach autorstwa Magdy Żak.

Oprócz artystycznych instalacji strefa Deer Design będzie miejscem rozmów o sztuce, trendach i projektowaniu. Będzie tu można porozmawiać z artystami i architektami, wymienić się poglądami na temat rynku sztuki i poczuć się jak w domu, a nie na targach. Do współpracy przy tym projekcie Deer Design zaprosił m.in.: Jawor Parkiet, Miloo Home, Groda.pl oraz LG.

Artshow to wyjątkowa okazja, by rozpocząć przygodę ze sztuką. Poznać bliżej twórców i posłuchać ich opowieści o swoich pracach. – Sztuka rozwija i wzbogaca nasze życie. Dostarcza emocji i niepowtarzalnych doświadczeń. Odmienia wnętrza naszych domów i miejsc pracy. Naszą misją jest umożliwienie szerokiej publiczności bliskiego spotkania ze sztuką współczesną i nawiązania przyjaznego dialogu z jej twórcami – deklarują Ewa Mierzejewska i Agnieszka Gruszczyńska-Hyc, organizatorki wydarzenia.

Goście Artshow będą mieli okazję poznać współczesnych artystów, porozmawiać z nimi i obejrzeć ich prace. Podczas aukcji będzie też można kupić dzieło sztuki, a wcześniej skorzystać z doradztwa ekspertów, którzy podpowiedzą, jaki obraz lub rzeźba będą się najlepiej prezentować w naszym wnętrzu.

Artshow odbędzie się w weekend 3 i 4 czerwca w budynku Plater należącym do kompleksu odrestaurowanej Fabryki Norblina, na poziomie +2. W sobotę od 10.00 do 20.00, a w niedzielę do 18.00.

Pracownia Architektury Wnętrz Deer Design to stworzona i kierowana przez Karolinę Karwowską-Gajżewską spółka obecna na rynku od 2017 roku. Oferuje zarówno programy wykończenia „pod klucz”, jak i indywidualne projekty wnętrz. Ma na koncie ponad 3000 realizacji. Wśród nich są: mieszkania inwestycyjne, apartamenty, domy, przestrzenie biurowe i komercyjne.