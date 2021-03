Design i sztuka. Znany producent płytek partnerem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Grupa Tubądzin została Partnerem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, przy premierze „Cardillac”, w reżyserii Mariusza Trelińskiego.

W roku 2021 firmie towarzyszy hasło „Kultura przestrzeni” i cykl wydarzeń, które zainauguruje partnerstwo z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, przy premierze opery „Cardillac”, w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Współpraca ta to naturalna konsekwencja działań podejmowanych przez oba podmioty. Z jednej strony – światowej klasy instytucja kultury - Teatr Wielki – Opera Narodowa, zapraszający do współpracy prestiżowych partnerów biznesowych, z drugiej jeden z najlepiej rozpoznawalnych producentów płytek ceramicznych w Polsce, od lat kreujący trendy w designie.

Płytki w scengorafii

Grupa Tubądzin została Partnerem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, przy premierze „Cardillac”, w reżyserii Mariusza Trelińskiego, która planowana jest na 23 kwietnia o godz. 19.00. Ta opera w trzech aktach, skomponowana przez Paula Hindemitha, z librettem Ferdinanda Liona, miała swoją prapremierę w 1926 r., w Staatsoper w Dreźnie i powstała na podstawie noweli „Panna de Scudery” E.T.A. Hoffmanna.

„Cardillac” to koprodukcja warszawskiego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej z Oper Köln w Kolonii oraz Teatro Real w Madrycie. Będzie to pierwsze od 1962 roku wystawienie dzieła Hindemitha na warszawskiej scenie operowej i jednocześnie pierwsza inscenizacja „Cardillaca” na niej. W tytułową postać wcieli się wybitny bas-baryton Tomasz Konieczny, stale wykonujący tę partię w Operze Wiedeńskiej.

„Cardillac” to kryminalna historia, z morderstwami klientek słynnego jubilera Cardillaca w tle. Scenografię do produkcji stworzył Boris Kudlička, a w wystroju pokoju głównego bohatera zastosowane będą płytki ceramiczne Tubądzin. Twórcy w swej inscenizacji chcą spojrzeć na utwór przez pryzmat filmu noir, czas akcji zostanie przeniesiony do współczesności, a może nawet bliskiej przyszłości. Eleganckie białe płytki Ceramiki Tubądzin będą idealnym dopełnieniem scenografii pokazującej miasto przyszłości. Z Borisem Kudličką firma współpracuje już od kilku lat – ten wybitny scenograf zasiada w jury międzynarodowego konkursu dla architektów i projektantów, Tubądzin Design Awards.

„Kultura przestrzeni"

Współpraca Grupy Tubądzin z Teatrem Wielkim nie ograniczy się jednak jedynie do partnerstwa przy produkcji. W tym roku planowana jest także wspólna organizacja programu inspirujących spotkań z architektami w siedzibie Teatru Wielkiego, którym przyświecać będzie hasło „Kultura przestrzeni”, rozumiane jako wpływ szeroko pojętej kultury na przestrzeń i jakość życia, szczególnie w nowych, (post)pandemicznych czasach.

Firma w swoich działaniach od lat łączy biznes ze sztuką i humanizmem. Pokazuje, że z pozoru czysto użytkowy przedmiot, jakim jest płytka ceramiczna, może w dzisiejszym świecie być nośnikiem i narzędziem dla sztuki i jej twórców.