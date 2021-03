Deweloperzy stawiają na kobiety

Myśląc o kobietach w branży budowlanej mamy przed oczami najczęściej inżynierki, architektki i projektantki, zapominamy często, że w biurach deweloperskich pracują także specjalistki zajmujące się sprzedażą, marketingiem czy obsługą klienta. Ich zadania, choć nie związane bezpośrednio z budową mają ogromne przełożenie na sukces dewelopera.

REKLAMA

Dobrym przykładem może być Grupa Deweloperska Robyg, gdzie ponad połowę pracowników stanowią kobiety.

– Spośród 419 pracowników Robyg w Polsce 237 to kobiety – mówi Anna Wojciechowska, dyrektorka sprzedaży i marketingu w Robyg w Gdańsku – Kobiety w Robyg zajmują się praktycznie każdym aspektem budowy od analizy potencjalnych terenów inwestycyjnych, przez działania formalno-prawne związane z kupnem działek, jak i samymi projektami i wykonawstwem, a także przygotowaniem ofert, promocją, obsługą klienta i oczywiście pracują na budowach. Mamy świadomość jak ważną rolę odgrywa różnorodność w organizacji i jak silny wpływ wywiera na jej rozwój, dlatego staramy się utrzymać równowagę między płciami – dodaje.

Firma ma jeszcze jeden powód do dumy. Według danych Eurostatu Polska zajmuje drugie miejsce w UE pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. W trzecim kwartale 2020 roku przedstawicielki płci pięknej zajmowały 44% stanowisk kierowniczych. W Robyg ten odsetek jest jeszcze wyższy. Kobiety zajmują połowę stanowisk kierowniczych w firmie.

Zatrudnianie kobiet opłaca się deweloperom

Liczne badania potwierdzają, że zróżnicowane i zrównoważone pod względem płci zespoły mają dostęp do szerszego spectrum wiedzy, doświadczeń i kompetencji a męski i kobiecy punkt widzenia doskonale się uzupełniają. Firmy, które zadbały o równowagę płci, są też bardziej odporne na kryzysy. Nic dziwnego, różnorodne zespoły są bardziej elastyczne, szybciej adaptują się do zmian i lepiej radzą sobie w nieprzewidywalnej sytuacji. Firmy stawiające na różnorodność podejmują lepsze, odważniejsze i bardziej innowacyjne decyzje biznesowe, co ma kluczowe znaczenie w czasie kryzysu. Wyrównanie proporcji płci może być więc nie tylko kluczem do zyskania przewagi konkurencyjnej czy finansowej, ale również sposobem na łagodniejsze przejście kryzysu związanego z pandemią.

Zainteresowanie kobiet pracą w sektorze budowlanym wzrasta. W 2019 roku kobieta była co piątym aplikującym na stanowisko w branży budowlanej. 23% spośród nich zdobyło pracę.