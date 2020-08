Do 22 listopada można obejrzeć wystawy z okazji 100-lecia Wolnego Miasta Gdańska

Do 22 listopada br., w salach Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku prezentowana jest wystawa czasowa o historii Wolnego Miasta w 100-lecie jego powołania. W salach wystawowych prezentowanych jest ponad 250 eksponatów opowiadających historię państwa-miasta w siedmiu wątkach.

Wystawę będzie można oglądać we wnętrzach Galerii Palowej, a także w salach wystawowych na wyższych kondygnacjach Ratusza Głównego Miasta. W tej pierwszej znajduje się opowieść o genezie i schyłku Wolnego Miasta Gdańska, jego stosunkach z Polską i życiu codziennym. W pozostałych salach znajdziemy opowieść o architekturze i urbanistyce, sztuce oraz kulturze wizualnej w okresie 1920-1939. Częścią wystawy jest również ekspozycja w PAN Bibliotece Gdańskiej na ul. Wałowej 15.

Na wystawie zobaczymy ponad 250 eksponatów, plansze oraz ikonografie i zdjęcia z kolekcji m.in. Muzeum Gdańska, Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Sopotu, Muzeum Strefy Historycznej Wolnego Miasta Gdańska oraz zbiorów prywatnych. Wśród pamiątek osobistych, plakatów, broszur i legitymacji po raz pierwszy zostanie zaprezentowany album ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Obok tej i innych pamiątek nawiązujących do historii Polaków z Wolnego Miasta Gdańska na wystawie znajdziemy także przedmioty wywołujące odmienne skojarzenia. Rok po powstaniu albumu, 20 kwietnia, władze WMG nadały Adolfowi Hitlerowi status honorowego obywatela i z tej okazji wyprodukowano okolicznościowe karnety pocztowe. Niedaleko nich, w innej gablocie spoczywają książeczka członkowska NSDAP i broszury SA, a także afisze wyborcze Niemców i Polaków rywalizujących o wpływy w Volkstagu, czyli lokalnym parlamencie. Jeszcze dalej spoczywają czapki pracowników Poczty Polskiej, czako policyjne z prywatnej kolekcji rodziny Żuchowskich oraz czapka ucznia Szkoły Handlowej w Gdańsku. Ta ostatnia została wyprodukowana w zakładzie krawieckim pani Garyantesiewicz przy ulicy ul. Zbytki 6. Do Muzeum Gdańska trafiła jako prywatny dar z Norwegii.

– Decyzja o powstaniu Wolnego Miasta Gdańska była kompromisem, który w gruncie rzeczy nie zadowolił nikogo. Nawet dziś trzeba o tym przypominać. W ostatnich latach można zauważyć niekiedy skłonność do jednoznacznego wartościowania tego fenomenu naszej historii i ujmowania go wyłącznie w perspektywie polityki i jej konsekwencji dla życia społecznego. Dlatego zależało nam na tym, by przełamać ten trend migawkami z życia przedwojennych gdańszczan. Prócz odpowiedzi na podstawowe pytania, czym było WMG, dlaczego powstało, jakie były jego relacje z Polską, na ekspozycji znalazły się wątki mówiące o tym, jak się żyło w WMG, czym podróżowano, gdzie i w jaki sposób spędzano czas wolny. Opowiadamy wreszcie o tym, jak budowano i jakiego typu sztukę preferowano w omawianym czasie. Mamy nadzieję, że to właśnie takie pamiątki pomogą widzowi dokonać wyważonej oceny – mówi Katarzyna Kurkowska z Muzeum Gdańska, współkuratorka wystawy.