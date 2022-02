Dobry Hotel stawia na ekcesoria z biodegradowalnych materiałów

Od 1 stycznia 2022 w hotelach grupy Dobry Hotel rozpoczęto proces sukcesywnego wprowadzania akcesoriów i opakowań pochodzących z biodegradowalnych materiałów.

W ramach programu #DobryZNatury od początku 2022 roku w obiektach zarządzanych przez grupę Dobry Hotel wprowadzane są ekologiczne akcesoria wykonane z biodegradowalnych lub posiadających zminimalizowany wpływ na środowisko materiałów.

Wykorzystane materiały to skrobia kukurydziana i wheat straw, a do opakowań wykorzystano stone paper z nadrukiem wykonanym w 100% tuszami sojowymi.

#DobryZNatury (GoodByNature) to autorski program Dobrego Hotelu, którego misją jest promowanie postaw związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Działania na rzecz tej inicjatywy mają na celu stopniowe minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz generowania śladu węglowego.

Realizowane dotychczas akcje dotyczyły m.in. instalowania w hotelach systemów i urządzeń oszczędzających energię elektryczną i pozyskujących ją z odnawialnych źródeł, wprowadzenia do użytku służbowego pojazdów hybrydowych, rozwoju infrastruktury sieci w zakresie segregacji i przetwarzania odpadów, a także angażowania się w odbudowę ekosystemu poprzez tworzenie pasiek pszczelarskich oraz budowanie schronień dla owadów, ptaków czy jeży.

Wheat straw (słoma pszenna) traktowana była niegdyś jako odpad. Obecnie, dzięki postępowi technologicznemu i zwiększeniu powszechnej świadomości w zakresie ekologii, łodygi pozostałe po zebraniu ziaren pszenicy wykorzystuje się do wytworzenia substancji podobnej do plastiku. Polimery tworzone ze słomy pszennej są całkowicie naturalne, a ich produkcja znacznie przyczynia się do ograniczenia efektu cieplarnianego. Ponadto, produkty powstające ze słomy pszennej cechują się dużą wytrzymałością.

Z kolei Stone paper (mineralny papier kamienny) wytwarza się z węglanu wapnia. W produkcji stone paper nie stosuje się kwasów ani wybielaczy, a zwiększona gęstość tego materiału eliminuje konieczność jego powlekania lub laminacji. Produkcja papieru kamiennego wymaga mniejszego zużycia wody i drewna w porównaniu do standardowych procesów, a także cechuje się zmniejszoną emisją CO2.

Tusz sojowy to specjalny rodzaj atramentu, który wytwarza się z ziaren soi. Czyni go to bardziej przyjaznym dla środowiska, niż tradycyjny atrament na bazie ropy naftowej. Dodatkowo, atrament sojowy ułatwia proces recyklingu papieru i cechuje się dokładniejszymi kolorami.