Dochód z wylicytowanych tokenów wesprze Ukrainę

Dochód z dwóch tokenów, trzech obrazów i trzech rzeźb w klasycznej formie wylicytowanych podczas aukcji NFT Art. zostanie przekazany na na pomoc Ukrainie.

Obecna rzeczywistość powoduje, że każda inicjatywa oprócz swoich podstawowych celów dokłada jeszcze jeden – pomoc Ukrainie. Kupujemy towary w marketach z marżą na rzecz ofiar wojny za wschodnią granicą. Komunikacja miejska w wielu miastach przewozi uchodźców za darmo. Przykładów jest mnóstwo.

Dlatego też organizatorzy aukcji dzieł sztuki, które będą licytowane w formie NFT, postanowili przekazać na pomoc Ukrainie kwotę z dwóch wylicytowanych tokenów, trzech obrazów oraz trzech rzeźb.

Specjalnie na tę aukcję wyjątkowe dzieła w formie NFT stworzyli m.in.: Maksymilian Novak-Zempliński „Czołg” oraz Janusz Orzechowski „Przejście na drugą stronę”. Jak widać metaversum, mimo że tworzy własną rzeczywistość, jest też elementem realnego świata.

– Pomoc Ukrainie jest dla nas czymś absolutnie naturalnym. Nie możemy przejść obojętnie wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Długo zresztą zastanawialiśmy się czy w kontekście obecnych wydarzeń nie powinniśmy wstrzymać startu naszego projektu. Stwierdziliśmy, że tym bardziej powinniśmy z nim ruszyć skoro możemy realnie pomóc i przeznaczyć – mam nadzieję – całkiem spore środki na pomoc potrzebującym – mówi Samanta Belling, pomysłodawczyni platformy diamondscraft.io, Członek Zarządu NFT Art.

NFT czyli cyfryzacja na wyłączność

NFT to niepodrabialny, niezmienny technicznie i niemożliwy do zhakowania certyfikat. Jest on potwierdzeniem unikalności cyfrowych przedmiotów w rejestrze nazywanym blockchainem. To z kolei system służący do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie. NFT pozwala stwierdzić, kto jest właścicielem danego wirtualnego przedmiotu, np. cyfrowego fragmentu ciała Dody.

Aukcja NFT Art.

NFT Art. skupia wokół siebie starannie wyselekcjonowane grono artystów. W metaversum tworzy swoje miejsce w oparciu o szeroką ofertę cyfrowych dzieł sztuki do nabycia. Mają one określoną wartość, często równie wysoką, jak dzieła sprzedawane w rzeczywistości.

Projekt NFT Art. dotyczący zorganizowania pierwszej w Polsce aukcji tokenizowanych dzieł sztuki wspiera swoim doświadczeniem Samanta Belling – pomysłodawczyni i twórczyni projektu, historyk sztuki, redaktor prowadzący w „Samanta Belling rozmowy o sztuce”, a także redaktor magazynu „Artysta i Sztuka”. Organizatorzy zapewniają, że w ofercie znajdą się dzieła artystów, które zaskoczą niejednego konesera sztuki, szczególnie tej cyfrowej.

Oprócz dzieł w postaci tokenów NFT, podczas aukcji będzie można kupić prace w klasycznej formie: oleje na płótnie, rzeźby. Lista artystów jest imponująca: począwszy od jednego z najwybitniejszych polskich malarzy wszechczasów – Zdzisława Beksińskiego, przez Jarosława Jaśnikowskiego – czołowego twórcę nurtu magicznego realizmu po Wojciech Siudmaka – ulubionego artystę reżysera „Gwiezdnych Wojen” Luca Bessona.

Aukcja tokenów NFT oraz dzieł sztuki wybitnych artystów odbędzie się już jutro 6 kwietnia o godz. 19:00 przy ulicy Złotej 44 w Warszawie. W aukcji można wziąć udział także online https://onebid.pl/pl/auction/-/3391