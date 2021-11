Dom Kwadrantowy szkicu KWK Promes z dwiema nagrodami Iconic Awards

Zaprojektowany przez pracownię KWK Promes Dom Kwadrantowy został doceniony przez jury międzynarodowego konkursu Iconic Awards 2021. Projekt wygrał w aż dwóch kategoriach!

Dom Kwadrantowy pracowni Roberta Koniecznego, KWK Promes, zdobył nagrodę w konkursie Iconic Awards 2021 w dwóch kategoriach: Innowacyjna Architektura i Innowacyjny Materiał.

To już druga międzynarodowa nagroda dla tego budynku. Wcześniej Dom Kwadrantowy zdobył tytuł Architizer A+AWARD 2019.

Dom Kwadrantowy zdobył kolejną już, po Architizer A+Award 2019, międzynarodową nagrodę. Tym razem projekt doceniło jury organizowanego przez German Design Council, konkursu Iconic Awards. Projekt został nagrodzony w aż dwóch kategoriach: Innowacyjna Architektura i Innowacyjny Materiał.

Dom, który reaguje na słońce

Jak przeczytamy w opisie projektu udostępnionym przez KWK Promes, dom miał reagować na słońce i zapewnić mieszkańcom relaksującą przestrzeń do życia. - Wykorzystaliśmy motyw kwadrantu, dawnego przyrządu do wyznaczania pozycji gwiazd na niebie. W efekcie powstał dom z mobilnym elementem, który obraca się w przestrzeni ogrodu pomiędzy dwoma ramionami budynku mieszczącymi salon i część rekreacyjną. Reaguje on słońce i podąża za jego ruchem. W zależności od położenia może być otwartym, wolnostojącym tarasem albo przedłużeniem budynku - wyjaśniają twórcy.

- Co najważniejsze, ruchomy taras w naturalny sposób poprawia bilans energetyczny budynku, tworząc przyjemny mikroklimat bez użycia dodatkowych systemów. Latem daje pożądany cień, a zimą wpuszcza więcej słońca. Kinetyczny element, w przeciwieństwie do okiennic, zacienia pomieszczenia bez utraty widoku i kontaktu z otoczeniem - dodają architekci z KWK Promes.

- Z czasem dostrzegliśmy, że to indywidualne rozwiązanie można wykorzystać w uniwersalny sposób. Rozwiązanie zastosowane w Domu Kwadrantowym zainspirowało nas do projektu Sunlite Building, który ma szansę stać się uniwersalną odpowiedzią na trudne warunki klimatyczne - dodają.

Organizator konkursu, German Design Council, to organizacja powołana w 1953 roku przez niemiecki parlament. Każdego roku nagradza ona projektantów z całego świata, którzy tworzą innowacyjną i wizjonerską architekturę.

