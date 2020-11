Domoteka cały czas otwarta. Zakupy można zrobić w większości sklepów

Większość sklepów w Centrum Wyposażenia Wnętrz Domoteka jest otwarta. Można w nich zrobić zakupy stacjonarnie. Pozostałe pracują zdalnie, nadal oferując klientom pełną obsługę.





Na początek dobra wiadomość dla miłośników tradycyjnych zakupów – Domoteka nadal do siebie zaprasza! Obecnie klienci mogą odwiedzić następujące sklepy: Akademia Harmonika, Aleotti, Bodo, Comitor, Mise, Retrocegła (showroom), Selene Materace (showroom), Top Kolor i VOX Podłogi. Pozostałe pracują zdalnie, nadal oferując klientom pełną obsługę. Od 28 listopada Domoteka wraca do standardowego funkcjonowania – wszystkie sklepy stacjonarne będą otwarte. Dzięki temu klienci mogą ponownie spotkać się z najlepszym designem nie tylko przed ekranem komputera.

Większość najemców Domoteki nie ma obecnie możliwości prowadzenia stacjonarnej sprzedaży. W związku z ich trudną sytuacją Domoteka podjęła stosowne działania, które mają służyć dla nich wsparciem. Dostosowanie się do nowych warunków to również wyjście naprzeciw potrzebom klientów. Domoteka nie tylko oferuje funkcjonalne, świetnie zaprojektowane meble i inne produkty do wyposażenia wnętrz, lecz także stale służy cennymi poradami. Klienci mogą więc zdalnie kontaktować się z najemcami i ekspertami wybranych salonów, a także korzystać tą drogą ze wskazówek m.in. w zakresie doboru idealnych mebli oraz wyposażenia wnętrz. Dodatkowym wsparciem jest też blog z treściami poradnikowymi i inspirującymi wskazówkami aranżacyjnymi oraz odbywające się cyklicznie webinary.

Domoteka to pierwszy w Polsce obiekt handlowy w całości dedykowany wyposażeniu wnętrz. Położona niespełna 20 minut od centrum Warszawy, posiada w swojej ofercie produkty ponad 600 marek z całego świata.