Druga edycja Tygodnia dla Środowiska

Każdego roku, 5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Firma Cosentino prowadzi w związku z tym kolejną edycję „Tygodnia dla Środowiska”.

REKLAMA

5 czerwca na całym świecie organizowane są imprezy promujące działania proekologiczne i zachęcające do aktywnego udziału w ochronie środowiska. Działania te mają na celu uwrażliwienie ludzi na sprawy związane z ekologią, segregacją odpadów oraz upowszechnienie nowych „czystych” technologii, edukacji w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

W ostatnich latach Grupa Cosentino, producent konglomeratów kwarcowych Silestone, powierzchni Dekton i kamieni naturalnych do wnętrz oraz powierzchni zewnętrznych, takich jak fasady, czy tarasy, stała się wyznacznikiem standardów w kwestiach zrównoważonego rozwoju w swoim sektorze, inwestując znacznie w aktywa związane ze środowiskiem, a także w przedsięwzięcia związane z zarządzaniem zasobami. Cosentino zorganizowało właśnie drugą edycję „Tygodnia dla Środowiska” – wewnętrznego, jak i zewnętrznego programu działań z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego. Z oficjalnym hasłem „Czas na naturę” zorganizowano takie inicjatywy jak wewnętrzny konkurs pomysłów „Zero Footprint”, mający na celu dalszy rozwój strategii firmy w zakresie redukcji śladu węglowego, czy akcję „Zasadź własne drzewo”.

Firma kontynuuje swój rozwój, ustanawiając najwyższe standardy w zakresie jakości i poszanowania środowiska. Cosentino stara się również wykraczać poza te ramy, identyfikując i niwelując bezpośredni i pośredni wpływ, jaki wywiera na środowisko działalność firmy. To był kolejny rok, w którym założenia te przełożyły się na osiągnięcie optymalnych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Na przykład w ubiegłym roku firma zwiększyła wskaźnik recyklingu odpadów o 33% i wyprodukowało 1,45 miliona m2 płyt zawierających odzyskane lub poddane recyklingowi materiały, co stanowi około 20% całkowitej produkcji.

Co więcej, firma zmniejszyła zużycie energii kWh na mkw wyprodukowanej mieszanki o 8%, poprawiając w ten sposób efektywność energetyczną procesu produkcji i zużywając energię, która jest certyfikowana w 100% jako energia odnawialna. Ponadto, firma może pochwalić się realizacją założeń „zero waste” w zakresie zużycia i obiegu wody przemysłowej. Wreszcie w 2019 r. firma Cosentino uniknęła emisji ponad 15 000 Tn CO2 dzięki inicjatywom w zakresie mobilności i efektywności energetycznej, w tym nowym systemom odzyskiwania ciepła i ulepszeniom maszyn fabrycznych.

- Jasne jest, że kryzys wywołany przez Covid-19 powoduje niespotykane jak dotąd szkody, ale otwiera także ogromne możliwości. Wydaje się, że istnieje coraz większa zgoda co do tego, że musimy nie tylko ożywić gospodarkę, ale także wykorzystać obecne okoliczności do przeprojektowania systemu i prowadzenia działalności z pełniejszą świadomością społeczną i środowiskową. W Cosentino od dawna popieramy tę wizję, zwiększając nasze inwestycje z roku na rok, aby stworzyć podstawy prawdziwie i długotrwale zrównoważonej firmy. Część tej świadomości, obecnej w naszym DNA i naszym korporacyjnym celu, opiera się na idei Tygodnia Ochrony Środowiska, w którym wszyscy pracownicy angażują się, a także wnoszą swój wkład w pomysły na poprawę naszych środków i działań w tym obszarze - mówi Antonio Urdiales, dyrektor ds. środowiska w Grupie Cosentino.