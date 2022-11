Drugi etap gdańskiej Officyny z platyną LEED

Drugi etap gdańskiej Officyny spod kreski trójmiejskiego oddziału APA Wojciechowski otrzymał certyfikat LEED Platinum.

Drugi etap inwestycji Officyna w Gdańsku Wrzeszczu otrzymał certyfikat LEED na najwyższym poziomie – Platinum.

Do budowy biurowca wykorzystano materiały budowlane w 25 proc. oparte o surowce wtórne, a w 87 proc. były one pochodzenia regionalnego.

Budynek połączony jest z pierwszym etapem Officyny bezpośrednim przejściem - łącznikiem naziemnym.

Officyna gabarytowo nawiązuje do sąsiedniej, kamienicznej zabudowy, z kolei architektonicznie zdecydowanie się od niej wyróżnia.

Projekt inwestycji przygotował zespół pracowni APA Wojciechowski Trójmiasto.

Poziom Platinum otrzymało do tej pory niespełna 70 budynków w Polsce.

Biurowiec spełnia wyśrubowane normy ekologiczne, jest energooszczędny i wykonany z przyjaznych dla człowieka materiałów. Dla firmy Torus jest to szósty tego typu certyfikat na najwyższym, platynowym poziomie - wcześniej uzyskały go cztery etapy kompleksu Alchemia w Gdańsku i pierwszy etap Officyny. Konsultantem dewelopera ds. LEED jest VvS | Architects & Consultants.

Torus lubi platynę

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to system wielokryterialnej oceny budynków. W procesie certyfikacji ocenie podlega wiele aspektów projektu: usytuowanie budynku, działka, użyte materiały, zużycie energii elektrycznej oraz wody, jakość powietrza wewnątrz budynku i aspekty zdrowotne, innowacyjność projektu czy wpływ wybranych rozwiązań architektonicznych na środowisko naturalne. Poziom Platinum, najwyższy w czterostopniowej skali, otrzymało do tej pory niespełna 70 budynków w Polsce. 9 z nich znajduje się w Trójmieście, z czego aż 6 to inwestycje Torusa w Gdańsku!

W praktyce, w przypadku Officyny, w porównaniu z referencyjnym budynkiem certyfikacja oznacza m.in.:

oszczędność energii elektrycznej na poziomie aż 39,8 proc.,

oszczędność zużycia wody pitnej na poziomie 53,7 proc.,

redukcję ścieków o 55,9 proc.

Do budowy biurowca wykorzystano materiały budowlane w 25 proc. oparte o surowce wtórne, a w 87 proc. były one pochodzenia regionalnego. Znaczące efekty uzyskano także w redukcji śladu węglowego.

– Decyzję o wdrożeniu ekologicznych strategii oraz o certyfikacji budynku w systemie LEED trzeba podejmować bardzo wcześnie, dlatego już na etapie koncepcji Officyny wdrożyliśmy projektowanie zintegrowane. W proces ten, jak w przypadku każdej wcześniejszej certyfikowanej inwestycji, zaangażowaliśmy przedstawicieli różnych dziedzin, m.in. projektantów branżowych, architektów, konsultanta ds. budownictwa zrównoważonego oraz szeroki zespół z naszej firmy. Ogromny wysiłek wielu osób zaowocował przyjaznym człowiekowi, wydajnym i energooszczędnym budynkiem, o zminimalizowanym wpływie na środowisko, dobrze przystosowanym na zmiany klimatyczne – mówi Alicja Napiórkowska, kierownik Działu Planowania Inwestycji w firmie Torus.

Kameralna i pasująca do Wrzeszcza

Officyna to zespół dwóch budynków o charakterze biurowo-usługowym. Drugi etap to 5-kondygnacyjny biurowiec o powierzchni najmu blisko 7 300 m kw., z podziemną halą garażową, dzięki któremu niezagospodarowany do tej pory teren w centrum dzielnicy Wrzeszcz zyskał nową funkcję.

Inwestycja zlokalizowana jest w dobrze skomunikowanym punkcie miasta przy alei Grunwaldzkiej, będącej jedną z głównych arterii drogowych w Trójmieście. Dogodny dojazd do tego miejsca możliwy jest zarówno komunikacją miejską (autobusową, tramwajową, w bliskiej odległości znajduje się też dworzec PKP/SKM/PKM), jak również rowerem - miejsca na jednoślady znajdują się zarówno w hali garażowej, jak i na zewnątrz budynku. Specjalnie dla rowerzystów zaprojektowano też zaplecze sanitarne z szatniami, szafkami i prysznicami.

Budynek połączony jest z pierwszym etapem Officyny bezpośrednim przejściem - łącznikiem naziemnym, co ułatwia pracownikom przemieszczanie się w ramach np. rozproszonej organizacji biur, ale też dostęp do oferty usługowej w okolicy inwestycji. Elementem wyróżniającym budynek jest również taras na IV piętrze - komfortowe miejsce odpoczynku i wyciszenia dla pracowników. Biurowiec jest kameralny i stanowi ciekawą ofertę przede wszystkim dla mniejszych i średniej wielkości firm, dla których wysokiej jakości powierzchnia biurowa w tej części miasta stała się bardziej dostępna.

Officyna doskonale wpisała się w tkankę miejską i charakter dzielnicy, która w ostatnich latach się odradza. Gabarytowo nawiązuje do sąsiedniej, kamienicznej zabudowy, z kolei architektonicznie zdecydowanie się od niej wyróżnia. Projekt inwestycji przygotował zespół pracowni APA Wojciechowski Trójmiasto.