Drzewa w mieście. Zielona infrastruktura w Bydgoszczy w liczbach

Łagodzą suszę, dają cień latem, zazieleniają miasto i są dostawcami czystszego powietrza – mowa o miejskich drzewach. W zeszłym roku w Bydgoszczy pojawiło się ponad 2 tysiące nowych gatunków drzew i ok. 7,6 tys. metr. kwadr. krzewów. W tym roku planowane są kolejne nasadzenia.

Mając świadomość wartości przyrodniczej roślin za usuwanie drzew, które są w kolizjach z ważnymi inwestycjami, ustala się kompensację przyrodniczą w postaci sadzenia nowych roślin. W 2020 roku w mieście w tym trybie zostało usuniętych 906 drzew – to o ponad 700 drzew mniej niż w roku poprzednim. W zamian za to pojawiło się 2.166 nowych gatunków, w różnych częściach Bydgoszczy. W zeszłym roku posadzone zostały m.in.: świerki, jabłonie, kasztanowce, lipy, platany.

Kompensacji przyrodniczej podlegają także krzewy. Za 1 tys. metr. kwadratowych usuniętych krzewów w 2020 roku, w mieście pojawiło się ponad 30 tys. nowych roślin (to ok. 7,6 tys. metr. kwadratowych), które idealnie sprawdzają się w trudnej przestrzeni. W przypadku nowych zadrzewień, miasto dba o to, by sadzonki były bardzo dobrej jakości, a posadzone gatunki były odporne na trudne warunki miejskie. Młode drzewka objęte są również kilkuletnią gwarancją. W zeszłym roku nowe nasadzenia pojawiły się m.in. przy ul. Gdańskiej, Grunwaldzkiej, u zbiegu ul. Szpitalnej i Wojska Polskiego, Sierocej.

Tysiące nowych roślin w 2021 roku

Wiosną planowane jest urządzenie zieleni w ramach rozbudowy ul. Kujawskiej. Aby zrekompensować ubytek zieleni oraz poprawić warunki estetyczne, mikroklimatyczne i akustyczne zostaną dokonane liczne nasadzenia drzew i krzewów. Najwięcej roślin pojawi się przy rondzie Bernardyńskim i pobliskim skwerze. W sumie na całym terenie planuje się zasadzenie 624 drzew, wśród nich klony polne, jesiony wyniosłe, platany klonolistne, czeremchy wirgilijskie. W sąsiedztwie komunikacji pieszej i rowerowej planowane jest sadzenie lip srebrzystych.

Na powstałych rondach pojawią się krzewy i byliny. Przewiduje się, że zostanie posadzonych ponad 6 tysięcy krzewów liściastych i iglastych odpornych na skrajnie trudne warunki drogowe. Proponowane gatunki to między innymi: tawuły japońskie, berberysy Thunberga, jałowce płożące, kosodrzewina, róże okrywowe, forsycje, hortensje i inne.

Także Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, w ramach prowadzonych inwestycji zasadzą kilka tysięcy metr. kwadratowych nowych krzewów. Pojawią się one m.in. przy ul. Jana Pawła, Św. Trójcy, na Placu Poznańskim i Parku nad Starym Kanałem – ok. 3 tys. metr. kwadr. Kolejne 2,5 tysiąca pojawi się przy ul. Nad Torem, Jaskółczej, Gołębiej oraz w kolejnej lokalizacji w Parku nad Starym Kanałem. Planowane są także sadzenia drzew przy ul. Nad Torem, Szpitalnej i Glinki.

Zielony budżet obywatelski

Bydgoszczanie wybrali wiele projektów w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim, które wzbogacą nasze miasto o nową zieleń. Dzięki głosowaniu mieszkańców zasadzimy 100 nowych drzew, na stulecie osiedla Miedzyń. Mieszkańcy Wilczaka chętnie zobaczą nowe drzewa w Parku nad Kanałem. Na Piaskach rośliny pojawią się w ramach uporządkowania skweru przy ul. Smukalskiej. Dzięki BBO utworzymy pierwszy miejski sad z drzewami owocowymi na Bocianowie. Na Wyżynach zasadzone zostaną rośliny iglaste w ramach realizacji Skweru Małej Łąki. Liczba zasadzonych drzew, będzie uzależniona od posiadanego budżetu na konkretne zadanie.

8 mln złotych na utrzymanie zieleni

W mieście utrzymywanych jest prawie 120 terenów parkowych, a cała miejska zieleń zajmuje powierzchnię ponad 1,3 tys. hektara. W tym roku na utrzymanie zieleni zarezerwowano w budżecie niemal 8 mln zł. Te pieniądze co roku są przeznaczane na prawidłowe utrzymywanie tych terenów– sprzątanie, koszenie, prace agrotechniczne, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne oraz usuwanie drzew zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców.