Duński design od BoConcept ma już 70 lat

BoConcept właśnie obchodzi swoje 70. urodziny. Wyjątkowy jubileusz świętowany jest w salonach marki na całym świecie. W Polsce również celebrowano tę niepowtarzalną uroczystość. 14 września w warszawskim salonie przy ulicy Woronicza 31 odbyło się wydarzenie, podczas którego uczestnicy mieli okazję bliżej poznać wieloletnią działalność firmy.

REKLAMA

BoConcept swoją historię rozpoczęło w 1952 roku.

Duńska marka produkująca meble premium to dzieło Jens Ærthøj i Tage Mølholm.

Duet Ærthøj & Mølholm zaczął swoją działalność od założenia małej fabryki w sennym miasteczku Hering. Z czasem firma rozrosła się do sieci działającej na całym świecie. Obecnie może pochwalić się ponad 300 salonami w 65 krajach. Tym, co od zawsze charakteryzowało produkty marki, była najwyższa jakość i dopracowany w każdym szczególe skandynawski design. Założenia te od siedmiu dekad są kontynuowane przez najlepszych designerów związanych z marką.

70-lecie działalności

14 września 2022 roku BoConcept zaprosił do swojego salonu w Warszawie przy ulicy Woronicza 31 na urodzinowy event. Była to niezwykła okazja nie tylko ze względu na okrągłą rocznicę - po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią, możliwe było wreszcie celebrowanie sukcesów w gronie najbliższych przyjaciół marki.

Zgromadzonych gości powitała związana z BoConcept dziennikarka i znawczyni sztuki Ewa Mierzejewska. Prowadząca zaprosiła do wysłuchania opowieści o historii powstania oraz rozwoju marki na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Razem z Kamilem Maślanką, który od 19 lat jest związany z BoConcept, a obecnie dba o rozwój duńskiej marki na rynku warszawskim i poznańskim, opowiadali o przeszłości, ale przedstawili też plany na przyszłość.

O tym, jak idea marki oraz stosunek do klienta zmieniały się wraz z czasem, mówił Jarosław Lehwark – prezes zarządu spółki Design soul, będącej operatorem salonów w Warszawie i Poznaniu. Razem z reorientacją stylu życia społeczeństwa i ciągłej ewolucji podejścia do konsumpcjonizmu, BoConcept nieustająco wychodziło naprzeciw nowym potrzebom konsumentów. Pierwszy sklep, który powstał w Paryżu w 1993 roku, był podzielony na wyraźnie zaznaczone strefy, przez które klienci byli przeprowadzani. Z czasem postawiono jednak na swobodę kupujących. Teraz, przychodząc do nowoczesnych sektorów, można zobaczyć na przestrzał wszystkie wystawy i eksplorować je zgodnie ze swoimi upodobaniami. Umożliwia to wyobrażenie sobie konkretnych mebli w swoich wnętrzach i podejście do procesu wyboru produktów w indywidualny sposób.

Klasyka, która wciąż zaskakuje

Gwiazdą jubileuszowego wydarzenia był Morten Georgsen, jeden z głównych designerów, wieloletnie współpracujący z BoConcept. Przez lata przyglądał się, jaką drogę przemierzała marka. W swoim wystąpieniu przyznał, że nie potrafi mówić o BoConcept inaczej niż „my”. Chociaż współpracuje z firmą jako freelancer, to zajmuje ona ważne miejsce w jego sercu. Dzięki przedstawionej przez Georgsena prezentacji goście mogli zobaczyć rozwój salonów marki od pierwszego sklepu po najnowocześniejsze punkty na całej mapie świata. Morten Georgsen, opowiadając o swojej przygodzie z projektowaniem i sztuką, przekazał zebranym ducha marki. Jak sam podkreślił, firma cyklicznie wykorzystuje swoje kultowe projekty i nadaje im nowe życie. Sprawdzone koncepty wciąż zaskakują użytkowników i gwarantują nieporównywalny komfort. Dbałość o tradycję, którą BoConcept łączy z nowymi rozwiązaniami, pozwala stale otwierać przed firmą nowe rozdziały jej historii. Kolejny rozdział otwarto również w Domotece, gdzie BoConcept Warszawa posiada swój drugi salon. 15 września odbyła się tu oficjalna premiera salonu w zupełnie nowej odsłonie, wydarzeniu towarzyszył kolejny wykład Mortena Georgsena.