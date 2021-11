Dwie realizacje The Design Group wśród najlepszych biur w Polsce

Dwa biura, których wnętrza zaprojektowała pracownia architektoniczna The Design Group zostały laureatami w pracowni Office Superstar.

Po roku przerwy związanej z pandemią odbyła się czwarta edycja konkursu Office Superstar (organizowanego przez CBRE). Jury wyłoniło 8 laureatów i 8 wyróżnionych firm, które w najlepszy sposób zaaranżowały swoje przestrzenie biurowe. Nagrody zostały przyznane podczas finałowej gali w Warszawie.

W ramach każdego zwycięskiego biura wyróżnienie przysługuje również architektom i projektantom. Takimi wyróżnieniami w tegorocznej edycji konkursu może pochwalić się pracownia architektoniczna The Design Group, której aż dwa projekty wnętrz biurowych otrzymały tytuł laureata.

Najlepsze biuro w Łodzi

W tegorocznej edycji konkursu Office Superstar firmy za najlepsze biuro w Łodzi jury uznało biuro szwajcarskiego koncernu chemicznego Clariant w Monopolis. To już kolejna nagroda dla architektów z The Design Group za projekt tego biura. Przypomnijmy, że w 2020 roku realizacja ta odniosła sukces w międzynarodowym konkursie European Property Awards, a także zwyciężyła w Plebiscycie Polska Architektura XXL’20 w kategorii „Wnętrza Publiczne”.

Wnętrza polskiego oddziału biura firmy Clariant łączą w sobie styl industrialny, nutę elegancji, ale także góralską, szwajcarską nutę. Architekci z The Design Group postawili na integrację współczesnej architektury z historią Monopolu, DNA firmy Clariant i najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. W ponad stuletnim budynku znajduje się mnóstwo ceglanych ścian, które zostały wyeksponowane i zaaranżowane na motyw przewodni - sztuka bliżej ludzi, zaprezentowany na 79 wielkoformatowych bezszwowych fototapetach. Każda z nich nawiązuje do jednej z sześciu głównych wartości firmy. Pomysły na nadruki przedstawione przez Clariant zostały przetestowane pod względem estetyki i integracji ze strukturą budynku. Z kolei charakterystyczna duża wspólna kuchnia nawiązuje bezpośrednio do szwajcarskiego klimatu i alpejskich chat.

Najlepsze biuro w Krakowie

W kolejnej regionalnej kategorii „Najlepsze biuro w Krakowie” zwyciężyła siedziba firmy TechnipFMC.

TechnipFMC jest światowym liderem w zakresie projektów energetycznych, technologii i wsparciem dla wydobycia surowców z dna morskiego. 4 piętra biura o łącznej powierzchni ponad 6 tys mkw w budynku Podium Park w Krakowie oddają klimat podwodnej głębi i morskich podbojów i przenoszą w techniczny świat. Jest to miejsce wiele mówiące o samej firmie, ale także sprzyjające ścisłym umysłom pracujących tu inżynierów. Pracownicy mogą cieszyć się tu odpowiednimi warunkami pracy i inspirować się nieprzeciętnymi walorami aranżacyjnymi biura.