Dzięki akcji #Property4Ukraine dach nad głową znajdzie 3 tys. uchodźców

W sumie 3 tys. uchodźców przyjmą w czterech budynkach: Archicom, Echo Investment, Globalworth oraz Skanska. Branża nieruchomości jednoczy się w pomocy, by zapewnić schronienie imigrantom z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

W inicjatywę zaangażowało się już dwanaście podmiotów: AFI Europe, Atenor, Cornerstone Investment Management, Echo Investment, EPP, Globalworth, Griffin Capital Partners, GTC, HB Reavis Poland, Immofinanz, Panattoni oraz Skanska. Zostały też uruchomione formalne mechanizmy, dzięki którym projekt mogą wspierać finansowo chętne firmy i osoby prywatne.

– 24 lutego znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Atak wojsk rosyjskich na wolną Ukrainę zmienił wszystko z dnia na dzień, a my w Warszawie musieliśmy przestawić się na funkcjonowanie w warunkach kryzysowych. Wszyscy zameldowaliśmy się do pracy, ale nie moglibyśmy przygotować wsparcia na taką skalę i o tak wysokim standardzie, gdyby nie wsparcie prywatnych firm. To ogromny wyraz solidarności, za który dziękuję! – mówi Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Firmy, które dołączyły do akcji #Property4Ukraine, chcą pomagać uchodźcom w sposób najbardziej dla nich oczywisty i naturalny – oddając w ich ręce zaaranżowaną na potrzeby sytuacji przestrzeń biurową w swoich budynkach. Echo Investment, Globalworth i Skanska dostosowują biurowce do potrzeb uchodźców na własny koszt. Wydatki związane z funkcjonowaniem tych obiektów będą ponoszone wspólnie z innymi firmami, które zdecydują się dołączyć do inicjatywy. Wsparcie organizacyjne i merytoryczne zapewnia United Nations Global Compact Network Poland.

W obliczu kryzysu humanitarnego w Ukrainie kwestią absolutnie kluczową jest ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej. UN Global Compact został włączony w ONZ-owski łańcuch pomocy humanitarnej w ramach Connecting Business initiative (CBi), koordynowanej przez UN OCHA (Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej). Zadaniem UN Global Compact Network Poland jest mobilizacja sektora prywatnego oraz koordynacja współpracy biznesu z agendami ONZ, kluczowymi polskimi organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami zaangażowanymi w pomoc humanitarną.

– Według danych UNHCR, mówimy o najszybciej rosnącym kryzysie uchodźczym od czasu II wojny światowej. Dlatego szczególną troską jest zadbanie już dziś o długoterminowe wsparcie uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, m.in. w zakresie miejsca zamieszkania. To niezmiernie ważne, że firmy z branży nieruchomości wspólnie i solidarnie, w myśl apelu UN Global Compact Network Poland – Zjednoczony biznes dla Ukrainy! – zdecydowały się na udzielenie pomocy w tym tak newralgicznym obszarze. Mam nadzieję, że ten przykład zachęci także inne podmioty z branży, zarówno w polskich, jak i europejskich miastach, do działań o podobnym charakterze. UN Global Compact jest inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ, skupiającą biznes respektujący 10 Zasad UN Global Compact, w tym w zakresie praw człowieka i przeciwdziałania korupcji, co jest gwarancją transparentności działań w ramach tego rodzaju skomplikowanych projektów. Cel nadrzędny to efektywna i długofalowa, mądra pomoc – zaznacza Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.