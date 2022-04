Dzieła sztuki holenderskich mistrzów zachowane w grze

Rijksmuseum jest narodowym muzeum sztuki i historii Holandii. W jego zbiorach znajdują się słynne dzieła holenderskich mistrzów, takich jak Rembrandt i Vermeer. We współpracy z muzealnymi ekspertami wybrano kilka z tych dzieł, aby zaprezentować je w kluczowym momencie opowieści w grze Horizon Forbidden West.

W rezultacie powstało niezwykłe doświadczenie, które nie tylko mówi o znaczeniu zachowania dzieł kultury, ale także pokazuje, w jaki sposób sztuka pomaga nam zrozumieć ekspresję emocji i łączyć się z innymi ludźmi.

"Nie należy odrzucać pocieszenia, jakie możemy odnaleźć dzięki sztuce a także tego, czego możemy się dzięki niej nauczyć." – To słowa Tildy van der Meer, nowej, kluczowej postaci w Horizon Forbidden West. W założeniu miała być nieśmiertelną istotą, pochodzącą z kosmosu, która powraca na Ziemię po tysiącletniej nieobecności. Jednak po spotkaniu z Rijksmuseum w 2019 roku, zespół narracyjny Guerrilli zmienił jej pochodzenie na holenderską technolożkę, ekspertkę od uwierzytelniania i kolekcjonerkę sztuki, która walczy o zachowanie elementów kolekcji muzeum przed niszczącym wpływem czasu.

Kiedy Rijksmuseum zobaczyło nową biografię Tildy, asystentka kuratora Denise Campbell i jej zespół postanowili wybrać dziesięć idealnych dzieł sztuki do kolekcji przedstawionej w grze, z których każdy odzwierciedlałby osobowość Tildy.

Studio Guerrilla postanowiło stworzyć w grze specjalne miejsce, skarbiec w rezydencji Tildy, w którym będzie można podziwiać te dzieła zachowane przez tysiąclecia. Gdy Aloy po raz pierwszy wchodzi do środka skarbca, urzekają ją wielkie obrazy i rzeźby umieszczone na wysokich betonowych ścianach i postumentach. Zarówno protagonistka, jak i sam gracz może pozostać w tym klimatycznym miejscu tak długo jak tego zapragnie i rozmawiać z Tildą o jej kolekcji za pośrednictwem Focusa. Dzięki temu, między obiema postaciami, wspaniale odegranymi przez Ashly Burch i Carrie-Anne Moss, nawiązuje się więź, która przejawia się w ich wzajemnym podziwie i interpretacji zachowanej kolekcji.

W ciągu ostatnich kilku lat Rijksmuseum było nieocenionym partnerem projektu, od momentu rozpoczęcia selekcji dzieł sztuki aż po dzisiejszą publikację. Muzeum serdecznie zaprasza fanów Horizon Forbidden West i miłośników sztuki do wzięcia udziału w Aloy Tour i obejrzenia z bliska wspaniałej kolekcji prezentowanej w historycznych salach muzeum. Dziesięć wybranych dzieł to:

Straż nocna, Rembrandt, 1642

Kobieta w błękitnej sukni, Jan Vermeer, ok. 1663

Portret Tytusa w stroju mnicha, Rembrandt, 1660

Jeremiasz opłakujący zburzenie Jerozolimy, Rembrandt, 1630

Kobieta czytająca nuty, Han van Meegeren, 1935 – 1940

Selene i Edymion, Gerard de Lairesse, ok. 1680

Statek na otwartym morzu, złapany przez szkwał, znany jako "Podmuch", Willem van de Velde (II), ok. 1680

Dzban z pokrywą dla gildii złotników w Amsterdamie, Adam van Vianen (I), 1614

Szał, Artus Quellinus (I) (przypisywany), pomiędzy 1648 i 1662

Bachant, Adriaen de Vries, 1626