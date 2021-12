Dziesięć drewnianych żłobków i przedszkoli. Ambitne plany PDD na rok 2022

Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu PDD S.A., komentuje sytuację na rynku budowlanym, zdradza plany spółki na kolejny rok i zapowiada budowę drewnianych przedszkoli i żłobków.

Wiosną 2022 roku zobaczymy powtórkę dynamicznego wzrostu rozpoczynanych budów. Polskie Domy Drewniane również planują rozpocząć inwestycje, m.in. w Pułtusku i Środzie Śląskiej.

Firma chce w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy wybudować ok. 10 przedszkoli i żłobków, które będą wykonane w technologiach drewnianych.

Zainteresowanie budownictwem drewnianym na razie nadal jest niszowe (z danych GUS podsumowujących trzeci kwartał br. wynika, że budynki w konstrukcjach drewnianych to zaledwie 1 proc. wszystkich budowanych obiektów), można się jednak spodziewać wzrostu zainteresowania.

W mijającym roku pandemia nie pozostała bez wpływu na branżę deweloperską, choć nadal jej efekt był umiarkowany, jeżeli spojrzymy na podaż i popyt na rynku. Dane GUS tylko z października br. wskazują, że deweloperzy zwiększają liczbę pozwoleń na budowę, których wydano aż 283,4 tys. To o 29,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Zatem już na wiosnę 2022 roku zobaczymy powtórkę dynamicznego wzrostu rozpoczynanych budów. Również w PDD planujemy rozpocząć inwestycje m.in. w Pułtusku oraz Środzie Śląskiej.

Trudnościami towarzyszącymi realizacji planów deweloperów pozostają rosnące koszty materiałów budowlanych i problemy w łańcuchach dostaw. Z danych Grupy PSB wynika, że tylko w listopadzie ceny materiałów budowlanych wzrosły o 23 proc. rok do roku. Zakładam jednak, że rosnące stopy procentowe i związane z tym umocnienie się złotówki doprowadzi do stabilizacji cen, w tym również drewna.

Dobrym prognostykiem dla rynku budownictwa, w tym również drewnianego, jest wzrost zainteresowania klientów indywidualnych nowymi rozwiązaniami. Widzieliśmy to wyraźnie w 2021 roku i ten trend będzie się umacniał. Kupujący dom czy mieszkanie klienci zwracają uwagę na to, żeby zastosowane materiały były bezpieczne, a rozwiązania nowoczesne. Dlatego można się spodziewać, że zainteresowanie budownictwem drewnianym wzrośnie. Na razie nadal jest niszowe. Z danych GUS podsumowujących trzeci kwartał br. wynika, że budynki w konstrukcjach drewnianych to zaledwie 1 proc. Wszystkich budowanych obiektów.

Podsumowanie i plany na kolejny rok

Pomimo wciąż trudnego otoczenia gospodarczego 2021 rok był dla PDD bardzo udany. Zrealizowaliśmy dwie pierwsze inwestycje w Łodzi i Choroszczy. Oba osiedla zrealizowaliśmy w niecałe 12 miesięcy, co pokazuje istotną przewagę budownictwa drewnianego, związaną z szybkością budowy. Mamy też przekonanie, że pierwsi lokatorzy docenią jakość wykonania i będą cieszyć się z niższych o ok. 30 proc. rachunków. Dzięki zastosowanym technologiom właśnie na takie oszczędności mogą liczyć nasi klienci.