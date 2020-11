Echo Investment dba o czyste powietrze w biurach. Firma stawia na technologię zaaprobowaną przez NASA

System RCI ActivePure będzie wkrótce standardem w nowo powstających biurowcach Echo Investment. Jest to system dezynfekcji, który wykorzystuje wolny tlen i cząsteczki wody w powietrzu, niwelując biologiczne zanieczyszczenia bakteryjne i wirusowe, w tym także wirusa SARS-CoV-2. Firma jest pierwszym deweloperem w Europie, który wprowadza to rozwiązanie do projektów biurowych na tak szeroką skalę.

REKLAMA

Powietrze, jakim ludzie oddychają w budynkach znacząco wpływa na ich zdrowie i dobre samopoczucie, ale także może odpowiadać za transmisję chorobotwórczych drobnoustrojów. Echo Investment zwraca uwagę na jakość powietrza wewnętrznego w swoich biurowcach i jako jedyny deweloper uzbraja je w najskuteczniejszą technologię jego oczyszczania.

Ludzie spędzają średnio ok. 80% czasu w pomieszczeniach. Powietrze wewnętrzne, czyli powietrze otaczające człowieka w przestrzeniach zamkniętych to swoisty mikroklimat odmienny w składzie od powietrza atmosferycznego. Jest systemem dynamicznym, podlegającym wielu zmianom nawet w bardzo krótkim czasie. Już w latach osiemdziesiątych XX wieku naukowcy zwrócili uwagę na fakt, że jakość powietrza, którym oddychamy wewnątrz budynków może mieć znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu.

Jak podaje Harvard Business Review w swoim raporcie z 2017 roku dobre samopoczucie, wzrost efektywności, a nawet zmniejszenie absencji chorobowej pracowników to odczuwalne skutki dbałości o tę jakość w budynkach biurowych. Jednak dopiero pandemia koronawirusa uświadomiła społeczeństwu, jak wiele chorobotwórczych drobnoustrojów przenoszonych jest drogą kropelkową, czyli za pośrednictwem powietrza.

Odpowiednie systemy oczyszczania powietrza są w stanie zarówno wpływać na samopoczucie ludzi przebywających w danych przestrzeniach, jak i zwalniać transmisję chorobotwórczych czynników, czy wręcz je neutralizować. Kluczową rolę w tym procesie mają kanały wentylacyjne i klimatyzacja, i to na ich zabezpieczeniu w swoich biurowcach skupiło się Echo Investment. Deweloper postawił na dostarczanie czystego i zdrowego powietrza swoim najemcom wykorzystując technologię RCI ActivePure.

System dezynfekcji pomieszczeń oparty na tej technologii wykorzystuje wolny tlen i cząsteczki wody w powietrzu, które są zaciągane przez matrycę o strukturze plastra miodu. Technologia ta generuje utleniacze uwalniane z powrotem do pomieszczenia, które niwelują biologiczne zanieczyszczenia bakteryjne i wirusowe. Aktywne powietrze neutralizuje chorobotwórcze czynniki i zanieczyszczenia gromadzące się w przestrzeni i na powierzchniach. Eliminuje wirusy, w tym także wirusa SARS-CoV-2, bakterie, grzyby, alergeny, cząsteczki smogu. Badania potwierdzone przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków dowodzą redukcję unoszących się w powietrzu patogenów i zanieczyszczeń 96,4 – 99,9 % w ciągu 30 minut od uruchomienia urządzenia.