Eko-rewolucja w branży meblarskiej? Polska firma i środowiska naukowe łączą siły

Zmiana aranżacji mebli może przyczynić się do ochrony środowiska. Prace nad w pełni ekologicznymi materiałami już trwają. Polski producent mebli oraz środowiska naukowe założyły konsorcjum, którego celem jest opracowanie materiału doskonałego - ekologicznego, którego produkcja odbywa się z ujemnym śladem węglowym.

REKLAMA

Działania na rzecz ochrony przyrody wkraczają w coraz więcej obszarów naszego życia. Dotarły również w świat designu i wystroju wnętrz. Projektanci obserwują różne trendy. Niekonwencjonalne rozwiązania, stonowane kolory, minimalistyczne formy to trendy, które utrzymują się na rynku. Świadome społeczeństwo czeka jednak na ekologiczną stronę, na ekorozwiązania w branży meblarskiej.

Ekologiczna rewolucja?

Mamy do czynienia z ewenementem na skalę światową. Doświadczamy rozwoju i skutków nowoczesności przemysłowej, która nie wyklucza tworzenia ekologicznych mebli z zachowaniem nowoczesnego designu i komfortu użytkowania. Prace naukowe nad produkcją płyt i kompozytów drzewnych z ujemnym śladem węglowym prowadzi polski producent mebli luksusowych RC Design wraz ze środowiskami naukowymi.

– Na ten moment wdrażamy przede wszystkim możliwości z konopią siewną oraz drzewem tlenowym oxytree. Nie mamy wątpliwości, że nowe technologie w procesie tworzenia będą niosły korzyści środowiskowe. Rośliny jedno- lub wieloletnie, nad którymi toczą się badania, dają od 10 do nawet 25 ton suchej masy rocznie z hektara uprawy. Dla porównania, polskie lasy jedynie ok. 4 tony. Stoimy z pewnością przed „zieloną” rewolucją, która zmieni podejście Polaków do wystroju i aranżacji wnętrz – opowiada Rafał Cebula, Prezes Zarządu RC Design.

Proekologiczna zmiana jest naturalnym następstwem rosnącej globalnej świadomości zagrożeń, jakie niesie nadmierna wycinka lasów na naszej planecie. RC Design oraz specjaliści pracują nad ofertą ekologicznych materiałów na skalę światową.