EkoEksperymentarium: na krakowskim Zakrzówku działa interaktywna wystawa

EkoEksperymentarium to nowa wystawa, która pokazuje mieszkańcom Krakowa, że bycie eko ma znaczenie i pozytywnie wpływa na otaczający nas świat. Interaktywna wystawa jest otwarta do 31 sierpnia w parku Zakrzówek.

Teren Zakrzówka to najpopularniejszy obiekt plenerowy w Krakowie. Oficjalnie otwarcie kąpieliska nastąpi 22 czerwca, ale już teraz mieszkańcy mogą zajrzeć do EkoEksperymentarium. To interaktywna zabawa dla najmłodszych, która w ciekawy sposób prezentuje ekspercką wiedzę z zakresu ekologii. Dzięki zainstalowanym w konstrukcji wystawy mechanizmom, każdy ruch dostarczy rozwiązań i pomysłów na wykonywanie codziennych czynności z dbałością o naszą planetę.

– Wystawę zaprosiliśmy do Krakowa w ramach miejskiej kampanii „Kraków w dobrym klimacie”, która zachęca mieszkańców do zmiany nieprzyjaznych planecie nawyków na rzecz działań ku ochronie środowiska. Poprzez proponowane inicjatywy staramy się pokazać, jak ważne jest wspólne dbanie o nasze otoczenie – podkreśla Monika Chylaszek, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej UMK.

Eko zaczyna się w domu

EkoEksperymentarium jest zbudowane na planie mieszkania: w salonie łapiemy wampiry energetyczne i poznajemy sposoby na oszczędzanie prądu, w łazience wykorzystujemy każdą kroplę wody, w kuchni dzielimy się sposobami na gotowanie less waste, a w sypialni przeglądamy rzeczy i zastanawiamy nad tym, dlaczego warto mieć mniej. Poprzez świetną zabawę mali i duzi odkrywcy poznają sprytne sposoby na to, jak być eko na co dzień.

– EkoEksperymentarium to wystawa do eksperymentowania, a nie tylko oglądania. Uczestnicy mogą samodzielnie sprawdzić, co się stanie, jeśli obniżą temperaturę w domu albo przestaną kupować butelkowaną wodę. Poznają też ważne dane i łatwe triki na ograniczanie zużycia zasobów – mówi Małgosia Żmijska, kuratorka wystawy z kolektywu Mamy Projekt.

– W mieszkaniu, zaaranżowanym intrygującymi ilustracjami Pawła Szlotawy, omawiamy ważne ekologiczne kwestie oraz to, jak we własnym domu możemy dbać o siebie i środowisko. Trudno jest zmienić nawyki, to żadna tajemnica, dlatego podpowiadamy proste sposoby na to, jak być eko i ułatwić sobie życie – dodaje Żmijska.

Wystawa jest częścią projektu edukacyjnego EkoEksperymentarium, składającego się z portalu z grami oraz interaktywnymi lekcjami o klimacie dla młodzieży – www.ekoeksperymentarium.pl.