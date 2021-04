Ekologia w architekturze wnętrz według Mikołajska Studio

Jak rozumieć ekologiczne podejście do projektowania? Czym jest ekologia w architekturze wnętrz? Dlaczego tak ważne są zasady 3R i 8R? Piszemy, jak ideę projektowania przyjaznego środowisku rozumieją Ida i Krystyna Mikołajskie, założycielki MIKOŁAJSKAstudio.

Ekologia w architekturze wnętrz to temat niesamowicie obszerny i skomplikowany ponieważ… projektowanie samo w sobie nie jest ekologiczne. Wszystko, co niezbędne do zaprojektowania wnętrza musi zostać w jakiś sposób wyprodukowane. Produkcja wymaga zużycia prądu, wody, materiałów – nie da się tego uniknąć. Co zatem można zrobić? Przede wszystkim wybierać produkty świadomie, ze sprawdzonych źródeł, opatrzone certyfikatami, pochodzące od producentów, którzy dbają o środowisko i zrównoważony rozwój.

Ekologiczne podejście do projektowania

Na co dzień w języku potocznym ekologią nazywamy połączenie nauki o ochronie środowiska z filozofią zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to doktryna ekonomiczna, zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny.

Sformułowanie to po raz pierwszy zostało użyte w 1987 roku w raporcie „Nasza wspólna przyszłość” Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (WCED), którego pierwsze zdanie brzmiało „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Jak przełożyć to na architekturę i architekturę wnętrz?

Zasada 3R i 8R

Znany brytyjski architekt, laureat nagrody Pritzkera Richard Rogers podkreślał, że w projektowaniu ważna jest zasada „3R – Reduce, Reuce, Recycle”. Reduce, czyli redukuj: ograniczaj zużycie zasobów, energii, ale także przedmiotów, z których korzystasz, i którymi się otaczasz; reuce – używaj ponownie, wybieraj rzeczy wielorazowe, dobrej jakości, które posłużą przez lata; recycle – segreguj i przetwarzaj, zwracaj uwagę na surowce, wybieraj takie, które można przetworzyć i ponownie wykorzystać. Z biegiem czasu do zasady 3R dołączyły kolejne, m.in rethink, czyli przemyśl. – To moja ulubiona zasada – mówi arch. wnętrz Ida Mikołajska, współwłaścicielka pracowni MIKOŁAJSKAstudio. Wszystko, co projektujesz przemyśl tak, aby było wykonane dobrze, solidne, służyło długo. Zastanów się, czy to nie jest kaprys – coś, co za kilka tygodni czy miesięcy się znudzi i będziesz chciał się tego pozbyć. Następne „R” to refuse, czyli odmawiaj – rezygnuj z jednorazowości, nie pozwalaj na zbędne zanieczyszczenia, odmawiaj niewłaściwie przygotowanych rzeczy.