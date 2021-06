Ekologiczna Bydgoszcz. Rusza program ekoszkoła i ekoprzedszkole

Rusza Bydgoski Program Termomodernizacji – ekoszkoła i ekoprzedszkole. To planowane inwestycje, dzięki którym szkoły i przedszkola będą ekologiczne. Poprawi się również ich estetyka.

Bydgoski Program Termomodernizacji składa się z dwóch filarów. Pierwszy to filar inwestycyjny dotyczący termomodernizacji wszystkich budynków oświatowych, drugi to edukacja ekologiczna.

W poprzedniej perspektywie unijnej miasto dokonało kompleksowej termomodernizacji w 28 budynkach oświaty. Na te inwestycje miasto wydało łącznie ponad 130 mln zł. Dzięki temu oszczędziło 58,6% energii. Skala potrzeb jest ogromna, ale mimo małego wsparcia z poziomu rządu, Bydgoszcz przygotowuje się do termomodernizacji kolejnych, 75 budynków. Głównie będą to szkoły i przedszkola.

– Oprócz korzyści w postaci obniżenia zużycia energii spodziewamy się również znacznej poprawy estetyki i warunków funkcjonowania budynków szkolnych. Chcemy, aby każda szkoła i przedszkole działały na wysokim standardzie – mówi zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.

W pierwszej kolejności będą modernizowane te budynki, w których można zaoszczędzić najwięcej energii (wg przeprowadzonego audytu energetycznego).

–My zlecamy projektowanie wszystkich budynków. To, czy będą dostępne środki, jest zależne od nas w bardzo małym stopniu, głównie zależy to od spojrzenia ogólnokrajowego. Rządowy program pn. „Krajowy Program Odbudowy” przewiduje dofinansowanie wyłącznie jednej szkoły w danym powiecie, niezależnie od jego wielkości czy liczby szkół, które znajdują się na jego terenie. Na pewno będziemy starać się o to dofinansowanie, jednak potrzeby są dużo większe – mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. - Te działania są niezwykle ważne, ponieważ dziś w Polsce większość energii pozyskiwana jest z węgla. Każda taka oszczędność na poziomie prawie 60% oznacza, że tej energii nie trzeba produkować. Nie ma lepszej drogi do niezależności energetycznej niż tego typu programy modernizacji – dodaje.

Jeszcze w tym roku ruszą prace budowlane w 6 bydgoskich placówkach oświatowych:

– Przedszkole nr 19 (Grunwaldzka 13);

– Przedszkole nr 4 (Żółwińska 1);

– Przedszkole przy SP nr 34 (ul. Opławiec 157);

– Przedszkole nr 16 (Bukowa 3);

– Przedszkole nr 22 (Piwnika Ponurego 3);

– SP nr 22 (Hutnicza 89).

W zakres tych inwestycji wchodzą m.in.: kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i dachu, a także wymiana instalacji cieplnych. Prace budowlane ruszą pod koniec wakacji.