Ekologiczna Łódź. Nowy, elektryczny pojazd w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Elektryczny, wielofunkcyjny pojazd trafił do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi. Może działać jako pług, zamiatarka, posypywarka, a dzięki zbiornikowi na wodę z pompą może też podlewać zieleń.





EWTW 2.02 jest pojazdem wolnobieżnym – po drogach może poruszać się bez konieczności rejestracji. Zasilany jest baterią polskiej firmy Bater, o pojemności 220 Ah i mocy 10 kW 80V z funkcją odzyskiwania energii. Na jednym naładowaniu baterii może przejechać około 100 km. Pojazd można ładować w zwykłym gniazdku 230 wolt.

Bartesko EWTW 2.02 idealnie nadaje się do utrzymania parków, skwerów i innych obiektów rekreacyjnych. Posiada dodatkowe oświetlenie – światło ostrzegawcze i sygnał dźwiękowy cofania, co zwiększa to bezpieczeństwo poruszania się pojazdem i pieszych.

To pierwszy tego typu pojazd w zasobach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi. Jego wykorzystanie ułatwi dbanie o tereny zielone na „Młynku”, bez zanieczyszczania powietrza spalinami.

Pojazd Bartesko EWTW 2.02. został kupiony dzięki głosom mieszkańców w Łódzkim Budżecie Obywatelskim 2020/2021 na projekt nr G038CD. Koszt realizacji projektu wyniósł 190 650 zł.