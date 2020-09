Ekologiczne patrole w Łodzi. Miasto stawia na elektromobilność

Urzędnicy w Łodzi przesiądą się z aut na rowery elektryczne. Będą ekologicznie "patrolować" łódzkie inwestycje, parki, czy stan dróg rowerowych.

REKLAMA

- Łódź nie od dziś stawia na elektromobilność. Jako pierwsze i dotychczas jedyne miasto w Polsce wprowadziła oznakowanie informujące o tym, że pojazdy elektryczne też mają przywilej korzystania z miejskich buspasów. Jesteśmy w trakcie budowy 150 ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Kupujemy 17 elektrycznych autobusów. I Łódź podpisała właśnie z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, największą organizacją w Polsce kreującą rynek elektromobilności w Polsce list intencyjny zakładający wspólne działania na rzecz rozwijania transportu elektrycznego. Dzięki temu stanie się swoistym "laboratorium" dla rozwoju nowej mobilności. Zaś dzięki współpracy ze spółką Veolia, z którą podpisaliśmy list intencyjny o współpracy w realizacji ekopaktu, a która angażuje się w kolejny "zielony" projekt w Łodzi nasi urzędnicy za chwilę przesiądą się za kierownicę 10 rowerów elektrycznych. 5 z nich trafi do Zarządu Zieleni Miejskiej, zaś 5 kolejnych do Zarządu Dróg i Transportu. Dzięki ekologicznym, ale jednocześnie mobilnym pojazdom pracownicy ZZM i ZDiT dotrą, by skontrolować: łódzkie inwestycje, stan dróg rowerowych czy porządek w parkach. Veolia przekazuje nam rowery w użytkowanie na rok. Jeśli się sprawdzą, to kto wie, czy nie powiększymy tej „floty” pojazdów – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.