Elegancka kamienica w centrum Gdyni. Nowy projekt biura Arch-Deco

W centrum Gdyni już niedługo ruszy budowa eleganckiej kamienicy, która który swoim charakterem nawiązywać będzie do międzywojennej architektury miasta. Projekt przygotowało biuro Arch-Deco.





Plac Kaszubski – jeden z ważniejszych punktów w śródmiejskiej tkance Gdyni – po wielu latach doczeka się domknięcia swej zabudowy. U zbiegu ulic Jana z Kolna oraz Placu Kaszubskiego rozpocznie się niebawem budowa kameralnego budynku mieszkalnego, który swoim charakterem nawiązywać będzie do międzywojennej architektury miasta. Rezydencję Plac Kaszubski zaprojektowało wywodzące się z Gdyni biuro architektoniczne Arch-Deco, znane z nawiązań do tradycji modernistycznych. Inwestorem jest warszawski deweloper Yareal.

Są w Polsce takie ulice, których nazwy znane są niemal wszystkim, a ich popularność nie jest przypadkowa. Jest Nowy Świat w Warszawie, Floriańska w Krakowie, Piotrkowska w Łodzi. I jest gdyńska ulica Świętojańska, ucieleśnienie sukcesu nowoczesnego, nadmorskiego miasta. Układ urbanistycznego śródmieścia Gdyni, którego osią jest ta słynna ulica, ma status Pomnika Historii – najwyższego polskiego wyróżnienia nadawanego najważniejszym zabytkom w kraju. Jego częścią jest również Plac Kaszubski, gdzie swój bieg zaczyna ulica Świętojańska. To właśnie tam powstaje niewielki, bo mieszczący 38 mieszkań, apartamentowiec – Rezydencja Plac Kaszubski.

– Rejon Placu Kaszubskiego to miejsce o ogromnym znaczeniu dla tożsamości miasta – mówi Michał Baryżewski, współzałożyciel pracowni Arch-Deco. – To tu, w początkach powstawania Gdyni, biło jej serce. Rezydencja Plac Kaszubski sąsiadować będzie bezpośrednio z elegancko odnowionym i zagospodarowanym placem z fontanną, a także z historycznymi budynkami z okresu XX-lecia międzywojennego. Wraz z inwestorem od początku wiedzieliśmy, że wygląd powstającej kamienicy jest niemal "skazany" na odniesienia do gdyńskiego modernizmu – dodaje.

Modernistyczna architektura śródmieścia Gdyni jest refrenem, który można z łatwością odczytać zarówno w wyglądzie i kształcie bryły, jak i w jej wnętrzu. Spoglądając na fasadę tego siedmiokondygnacyjnego budynku, na pierwszy plan wysuwa się narożny wykusz z charakterystycznym zaobleniem. Zastosowano w nim duże tafle giętego szkła, dzięki czemu w modernistyczny charakter wprowadzono współczesne rozwiązania przeszkleń. Jak na "Białe Miasto" przystało, budynek utrzymano w jasnej kolorystyce. Do wykończenia elewacji od strony Placu Kaszubskiego użyte zostaną spieki kwarcowe, jeszcze bardziej podkreślające prestiżową rangę placu.

Elegancka powściągliwość, którą za cel obrali architekci z biura Arch-Deco w swoim projekcie, widoczna jest również w wyglądzie fasady od strony ulicy Jana z Kolna, gdzie znajdzie się wejście główne do budynku. Przybiera ona tam nieco bardziej surową formę, która ujawnia się w prostych, geometrycznych podziałach bryły. Oko przykuwają też pasy szerokich balkonów wykończonych oszczędnymi w formie, stalowymi balustradami w kolorze antracytu. Wycofanie najwyższej kondygnacji względem elewacji nadało jej lekkości i umożliwiło powstanie obszernych tarasów (do 68 m2) przynależących do największych i najwyżej ulokowanych apartamentów.