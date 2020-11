Europejska marka łazienkowa doceniona przez... NASA

Tworzenie toalety, która może działać zarówno w warunkach nieważkości, jak i na Księżycu? NASA zaoferowała nagrodę w wysokości 35 000 dolarów za trzy najlepsze projekty - i otrzymała propozycje od 20 000 uczestników z całego świata.

Podczas ogłoszenia zwycięzców 22 października 2020 roku NASA przyznała trzecią nagrodę Franzisce Wülker, inżynierowi ds. rozwoju w firmie Duravit. Pierwsze dwa miejsca zostały przyznane zespołom ekspertów ze Stanów Zjednoczonych. Franziska Wülker jest więc jedyną nieamerykańską, indywidualną uczestniczką i kobietą-inżynierem, która znalazła się w pierwszej trójce. Na ceremonii obecny był także Jonny Kim; odbiorca Srebrnej Gwiazdy i astronauta NASA, zaangażowany w program Artemis, który ma wysłać następnego astronautę i pierwszą astronautkę na Księżyc w 2024 roku.

- Jesteśmy niezwykle dumni, że Franziska Wülker była w stanie wymyślić i ukończyć tak genialny projekt równolegle ze swoją regularną pracą. Trzecie miejsce to znaczące osiągnięcie, które świadczy o naszej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie technologii toalet - komentuje Thomas Stammel, dyrektor ds. technicznych w Duravit AG

Kosmiczna miska toaletowa Duravit jest wygodna w użyciu zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet astronautów, dzięki zoptymalizowanej geometrii siedzenia. Funkcja ssania służy do niezawodnego usuwania wszystkich produktów przemiany materii użytkownika. Aby zrekompensować brak grawitacji, odchody są podawane do wirówki, gdzie są przyspieszane i osadzane w zbiorniku za pomocą przenośnika ślimakowego. Geometria konstrukcji i filtrów gwarantuje, że ani nieprzyjemne zapachy, ani bakterie nie przedostaną się do kabiny statku kosmicznego. System toalet jest samowystarczalny, co oznacza, że bezpieczeństwo załogi jest zagwarantowane nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu, co zapobiega narażeniu na działanie podciśnienia itp. Mimo zaawansowanej technologii, projekt Duravit plasuje się znacznie poniżej specyfikacji NASA pod względem wagi i zużycia energii.

Firma stosuje najnowocześniejszą technologię w swoich pracach badawczo-rozwojowych, które są wzmocnione doświadczeniem wykwalifikowanej kadry w zespole programistów. Inżynierowie, twórcy produktów i projektanci ściśle współpracują przy nowych projektach. Na przykład korzystają z najnowszego oprogramowania, które jest wykorzystywane do badań w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie i kosmonautyce lub na uniwersytetach. Oprogramowanie to umożliwia na przykład realistyczną symulację i wizualizację przepływu wody, co oznacza, że nowe produkty mogą być opracowywane i optymalizowane jeszcze szybciej i wydajniej. Firma wcześniej korzystała z oprogramowania, na przykład przy opracowywaniu technologii Duravit Rimless®, która zapewnia zwiększoną higienę i komfort czyszczenia dzięki otwartej konstrukcji rantu spłukującego.

- Projektując miski toaletowe, zwracamy szczególną uwagę na niezawodne spłukiwanie i optymalną higienę. Oprócz funkcjonalności i wzornictwa zawsze bierzemy pod uwagę aktualne kwestie, takie jak zużycie wody. W naszych toaletach przeznaczonych do użytku na Ziemi w naturalny sposób wspomaga nas grawitacja, która powoduje automatyczne opadanie odchodów do miski toaletowej. Jednym z największych wyzwań podczas konstruowania Lunar Loo było przemyślenie wszystkiego, aby upewnić się, że funkcjonalność działa również w środowisku nieważkości - powiedziała inżynier ds. Rozwoju Franziska Wülker.