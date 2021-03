Fabryka Wody w Szczecinie. Trwają intensywne prace budowlane

Prace na tej rozległej i skomplikowanej inwestycji, toczą się w wielu miejscach jednocześnie. Trwa budowa łącznika, budynku basenowego i edukatorium, realizowane są również prace przy zagospodarowaniu terenu.







REKLAMA

Na budynku basenowym wykonywane są słupy, ściany parteru oraz piętra. Wykonywane są również kolejne fragmenty stropów nad parterem oraz nad I piętrem. W podbaseniu prowadzone są prace instalacyjne i elektryczne. Z kolei w łączniku realizowane są prace fundamentowe - wykonywane są ławy i ściany fundamentowe.

Wbrew pozorom dużo się dzieje w budynku, w którym znajdzie się centrum edukacyjne. Zakończony został montaż trzech kul symbolizujących cząsteczkę wody. W największej z nich znajdzie się sala audytoryjna. Ponadto w budynku wykonywane są wewnętrzne ścianki murowane oraz posadzki betonowe i prowadzone są prace instalacyjne i elektryczne. Gotowe jest również poszycie dachu wraz z ociepleniem.

O inwestycji

Fabryka Wody to nowoczesny i wielofunkcyjny park wodny z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi oraz elementami edukacyjnymi. Szczeciński Aquapark składać się będzie z: hali basenowej z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami; strefy basenu sportowego; strefy wellness i jednego z największych w kraju saunariów. W części zewnętrznej znajdą się baseny rekreacyjne oraz plaża. Dodatkowo przewidziane zostały strefa sportowa oraz rozrywkowa z kręgielnią, stołami do bilarda, ścianką wspinaczkową, siłownią czy kortami do squasha. Inwestycja obejmuje również realizację lodowiska sezonowego naprzemienne ze sceną amfiteatru oraz torem lodowym. Jedną z cech charakterystycznych szczecińskiego Aquaparku jest Edukatorium. Znajdą się w nim przestrzenie ekspozycyjne oraz laboratoria, w których przeprowadzane będą eksperymenty naukowe związane z wodą.

Inwestycja powstaje u zbiegu ulic 1 Maja, Emilii Sczanieckiej i Bożeny. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln. Prace zakończą się w 2022 roku.