Fakro redukuje ślad węglowy i instaluje fotowoltaikę na dachu fabryki

Dachy praktycznie całego zakładu produkcyjnego Fakro w Nowym Sączu pokryje instalacja fotowoltaiczna. To element szerszych działań firmy, która dąży do redukcji śladu węglowego w swojej organizacji.

REKLAMA

Na początku 2022 roku uruchomiona została instalacja, dzięki której firma ma zaoszczędzić rocznie ok. 475 ton emisji CO2.

W planach są jeszcze dwa etapy wdrożenia. W II etapie montaż modułów praktycznie w całości pokryje powierzchnie dachów zakładu w Nowym Sączu. W ramach III etapu zbudować instalacje fotowoltaiczne w pozostałych zakładach Grupy Fakro.

Na całym świecie słyszy się teraz o katastroficznych skutkach degradacji środowiska i naturalnych zasobów Ziemi. Europejski „Green Deal” nakłada na państwa UE obowiązek znacznego ograniczenia emisji CO2, a w konsekwencji do całkowitej neutralności klimatycznej w 2050 roku. Fakro podejmuje kolejne kroki w odpowiedzi na te wyzwania i wdraża w oddziale w Nowym Sączu, przy współpracy z firmą Columbus Energy S.A., instalację fotowoltaiczną, która w konsekwencji pokryje dachy praktycznie całego zakładu produkcyjnego.

Już na I etapie wdrażania fotowoltaiki w oddziale Fakro montowane są instalacje fotowoltaiczne, których ilość wystarczyłaby do zasilenia 150 budynków jednorodzinnych przez cały rok. Ich rozmieszczenie służy maksymalnej autokonsumpcji energii wyprodukowanej ze słońca w poszczególnych miejscach zakładu. Uruchomienie instalacji odbyło się początkiem 2022 roku, a dzięki wyprodukowanej energii, Fakro zaoszczędzi rocznie ok. 475 ton emisji CO2.

W planach firma ma także jeszcze dwa etapy wdrożenia, które w ostatecznym rozrachunku sprawią, że Fakro otrzyma certyfikat poświadczający o produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcji śladu węglowego w swojej organizacji. W II etapie montaż modułów praktycznie w całości pokryje powierzchnie dachów zakładu w Nowym Sączu. Inwestycja nabiera tempa, by w ramach III etapu zbudować instalacje fotowoltaiczne w pozostałych zakładach Grupy Fakro. Etap ten będzie realizowany równolegle z etapem II, a ich plan wdrożenia przypada na przełomie lat 2022/2023.

– Firma Fakro, od samego początku istnienia, działa z poszanowaniem ekologii i dobra klimatu – ta filozofia trwa już 30 lat. Drewno do produkcji naszych okien pozyskiwane jest z lasów o planowanej gospodarce leśnej, więc wszystko w zgodzie z naturą i z troską o przyszłe pokolenia. Do izolacji termicznej wykorzystujemy między innymi naturalną, ekologiczną i specjalnie wyselekcjonowaną wełnę owczą, która dzięki odpowiedniej gęstości i dużej sprężystości dokładnie wypełnia szczeliny wokół okna. W gospodarowaniu odpadami FAKRO stosuje określoną normami i zasadami europejskimi, specjalną hierarchię postępowania. Stara się zapobiegać ich powstawaniu, minimalizuje ich ilość oraz poddaje je recyklingowi, odzyskowi i unieszkodliwieniu. Oferowanie jakościowych, długotrwałych produktów jest wpisane w DNA firmy. Obecne wdrożenie instalacji fotowoltaicznej znacznie pozwoli nam zbliżyć się do celu, który sobie wyznaczyliśmy, czyli neutralność klimatyczna do 2050 roku. Jesteśmy świadomi zagrożenia i w wielu dziedzinach naszej działalności szukamy możliwości wdrożenia działań proekologicznych. Poczynając od planowania produkcji, przez projektowanie naszych produktów, aż po ich eksploatację w całym cyklu życia – mówi Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu ds. Marketingu w Fakro.