Firma Grohe nagodzona za działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Firma Grohe świętuje potrójny sukces. Została jednym z 50 Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu oraz dwukrotnym zdobywcą German Sustainability Award 2021.

REKLAMA

German Sustainability Award 2021 to niemiecka nagroda za zrównoważony rozwój, będąca wyrazem uznania dla zaangażowania firmy Grohe w efektywne gospodarowanie zasobami w ramach łańcucha wartości oraz wpływu systemu kuchennego Grohe Blue na ekologię.

– W firmie Grohe jesteśmy ludźmi czynu. Nie dyskutujemy za dużo. W większości przypadków po prostu realizujemy projekty – mówi Thomas Fuhr, leader Fittings LIXIL International i Co-CEO Grohe AG w krótkim filmie, będącym częścią globalnej inicjatywy 50 Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu. Do tej inicjatywy Grohe została wybrana wraz z 49. innymi międzynarodowymi markami. Przedstawione firmy są pionierami w swoich branżach pod względem aktywnych działań na rzecz ekologii i sposobu, w jaki inspirują innych do podążania za ich przykładem. Ich cechą wspólną jest realizacja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Marka Grohe realizuje również kluczowe etapy ze swojego 20-letniego planu dotyczącego zrównoważonego rozwoju, mając na celu uczynienie z niego podstawy swojej działalności biznesowej.

– Przyznanie nam jednej z najważniejszych nagród w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Europie jest dla nas dużym wyróżnieniem i uznaniem dla naszych wysiłków. W firmie Grohe wszystko koncentruje się wokół najcenniejszego i jednocześnie najbardziej ograniczonego zasobu, którym jest woda. Dlatego działanie w sposób, który pozwala ją oszczędzać i minimalizuje nasz ślad ekologiczny, jest dla nas rzeczą oczywistą – mówi Thomas Fuhr.

Podstawą wszystkich zobowiązań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju jest przede wszystkim odwaga, by tworzyć nowe możliwości. Fundamentalne zmiany, takie jak te zainicjowane przez firmę Grohe w ciągu ostatnich 20 lat, pociągają za sobą konieczność podejmowania wyzwań. Można to zrobić tylko poprzez wdrożenie zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności.

W przypadku marki Grohe podstawę stanowi opracowanie produktów łączących w sobie ekologię z komfortem użytkowania. Jednym z przykładów takiego połączenia jest wykorzystanie w armaturze technologii EcoJoy, dzięki której zużycie wody zmniejsza się nawet o połowę przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowania.