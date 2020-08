- Przy zachowaniu aktualnego tempa składania wniosków do NFOŚiGW o dofinansowanie z programu „Mój prąd” jest bardzo prawdopodobne, że zakładany budżet 1 mld zł zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku. Widzimy jednak ogromny potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu rynku prosumenckiego w Polsce - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System. Do podtrzymania obecnie obserwowanego, korzystnego trendu w branży konieczne będą jednak dodatkowe działania rządu.

ML System zachowuje optymizm w zakresie rozwoju krajowego rynku fotowoltaiki w najbliższych latach pomimo spodziewanej nawet w tym roku realizacji zakładanego budżetu programu „Mój prąd”. Jak wskazano w raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, do podtrzymania obecnie obserwowanego, korzystnego trendu w branży konieczne będą jednak dodatkowe działania rządu.

- Przy zachowaniu aktualnego tempa składania wniosków do NFOŚiGW o dofinansowanie z programu „Mój prąd” jest bardzo prawdopodobne, że zakładany budżet 1 mld zł zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku. Widzimy jednak ogromny potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu rynku prosumenckiego w Polsce. Zakładamy, że zapoczątkowana przez rządowy program „Mój prąd” hossa na rynku klasycznej fotowoltaiki będzie kontynuowana, biorąc pod uwagę rosnące ceny energii z jednej strony, a wyraźny spadek kosztów technologii i relatywnie szybki zwrot poniesionych nakładów na PV z drugiej[1] - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Program „Mój prąd” w połowie lipca osiągnął półmetek, kiedy złożono 100 tys. wniosków.

Moc zainstalowana w krajowych źródłach PV wyniosła na 1 sierpnia 2020 r. 2261,3 MW, co oznacza wzrost rok do roku o 156,2 proc. Zgodnie z tegoroczną prognozą przedstawioną w raporcie Instytutu Energetyki Odnawialnej, „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, już w 2025 r. całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice może wynieść 7,8 GW, osiągając poziom zakładany w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) na 2030 r.

Także w raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce” podkreślono, że do podtrzymania obecnie obserwowanego, korzystnego trendu w branży konieczne będą dodatkowe działania rządu, m.in. ukierunkowane na przyspieszenie wdrożenia dyrektyw i przygotowanie do szybkiej absorpcji nowych środków UE w obszarze fotowoltaiki. Pierwszym okresem próby mogą być lata 2023-2024, gdy aktualnie funkcjonujące systemy wsparcia - np. „Mój prąd”, ulga termomodernizacyjna, program „Czyste powietrze” - nie będą już działać lub ich budżety będą bliskie realizacji.

[1] Jak wylicza portal wysokienapiecie.pl, na bazie danych NFOŚiGW, dziennie (w dni powszednie) w ramach programu „Mój prąd” składanych jest średnio 650 wniosków.