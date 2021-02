Fotowoltaika jednym z filarów transformacji energetycznej opisanej w PEP

Fotowoltaika to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki. FOTON Technik, oferując swoim klientom urządzenia najwyższej klasy, włącza się do budowania zeroemisyjnego systemu energetycznego, który jest jednym z filarów transformacji energetycznej opisanej w PEP.

Plan PEP na rozwój OZE

PEP (Polityka Energetyczna Polski) jest planem rozwoju energetycznego Polski do 2040 roku, w którym opisana jest strategia wyznaczająca długoterminowy kierunek transformacji energetycznej w Polsce. Celami szczegółowymi dotyczącymi fotowoltaiki, są rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez dywersyfikację bilansu energetycznego i redukcji jego emisyjności. Polska zadeklarowała co najmniej 23% udziału OZE w końcowym zużyciu brutto do 2030, z czego dla energetyki założono udział 32% netto. W projekcie wspierany będzie rozwój energetyki rozproszonej, opartej na wytwarzaniu energii, sprzedaży, magazynowania lub uczestnictwa w programach DSR przez aktywnych odbiorców oraz prosumentów energii.

Kolejnym celem, jest rozwój ciepłownictwa i konwergencji. W dokumencie podkreślone jest znaczenie wykorzystania źródeł o możliwie najniższej emisyjności do pokrywania potrzeb indywidualnych.

Ekologiczne rozwiązania

Firma FOTON Technik rozszerza swoją ofertę o nowe produkty, by odpowiadać na różnorodne potrzeby swoich klientów. W grudniu zeszłego roku wprowadziła ofertę COMFORT Home – kompleksowe rozwiązanie łączące urządzenia zasilane energią słoneczną – pompę ciepła i magazyn energii. Pompa ciepła to nowoczesne urządzenie, które w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną czyni dom całkowicie bezemisyjnym. Natomiast magazyn energii przechowa nadwyżki energii i pozwoli użytkownikowi zużyć je w dowolnym momencie, kiedy będzie jej potrzebował.

- Naszym celem jest edukowanie Polaków, że inwestycja w fotowoltaikę, to decyzja, która ma wpływ na jakość życia nas wszystkich. Aby zadbać o dobry stan środowiska, już dziś warto zastanowić się, jakie rozwiązania możemy wprowadzić do naszego domu, by stał się nieemisyjny i neutralny dla środowiska. Wymiana starych źródeł ciepła na pompę ciepła, to również uniezależnienie się od cen materiałów opałowych i gwarancja bezpiecznego urządzenia, które skutecznie ogrzeje dom nawet w największe mrozy – mówi Michał Skorupa, prezes zarządu FOTON Technik, Grupa innogy.

Programy dotacji

W realizacji zakładanych w PEP celów ważną rolę w rozwoju energii odnawialnej pochodzenia słonecznego, mają programy dotacji do instalacji fotowoltaicznych, które pozwalają pokryć część kosztów inwestycji. Jak do tej pory „Mój prąd” przyczynił się do powstania 1,5 GW mocy PV, co w słoneczne dni zapewni pokrycie ok. 5% szczytów zapotrzebowania w skali całego kraju. Dofinansowanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, złożone pod koniec 2020 roku wnioski, są nadal rozpatrywane. Nabór do programu zakończył się w grudniu 2020 roku, nie została jeszcze podana data jego wznowienia. Firma FOTON Technik w oczekiwaniu na nową edycję dotacji, oferuje swoim klientom możliwość skorzystanie z rabatu do 5000 zł w przypadku finansowania instalacji PV kredytem. Firma również pomaga w wypełnieniu i składa w imieniu klienta wnioski na dostępne dofinansowania.