Francuski deweloper przechodzi "zielony" rebranding

Bouygues Immobilier odświeża logo i mottow. Celem rebrandingu marki jest podkreślenie, że firma jest uczestnikiem koniecznej i głębokiej zmiany w sposobie w tworzenia przestrzeni. Deweloper zapowiada, że chce jeszcze mocniej skupić się na zrównoważonym budownictwie oraz projektowaniu przestrzeni życiowych, które uwzględniają wszystkich użytkowników.

REKLAMA

„Tu zaczyna się życie” - to nowe motto Bouygues Immobilier, którego częścią jest polska spółka.

Nowe podejście akcentuje także odświeżone logo, w którym dominuje kolor zielony. To znak, że priorytetem jest tworzenie miejsc szanujących planetę, w których ludzie żyją w harmonii.

Polska spółka jest częścią grupy Bouygues Immobilier, która w tym roku obchodzi swój 65. jubileusz.

Nowe logo i motto, jubileusz działalności w Polsce oraz podejście akcentujące dobrostan mieszkańców. Francuski deweloper zdecydowanie stawia na tworzenie przestrzeni dobrych do życia, zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa. Przez 20 lat Bouygues Immobilier Polska zrealizował ponad 55 inwestycji w trzech miastach.

Zmiany przechodzi cała grupa Bouygues Immobilier, której częścią jest polska spółka. To jeden z największych deweloperów w Europie, działający już od ponad 65 lat. Nowe motto Bouygues Immobilier brzmi: „Tu zaczyna się życie”. Co oznacza w praktyce?

– Nasza praca się zmienia. Naszym zadaniem jest projektowanie przestrzeni życiowych, które uwzględniają wszystkich użytkowników i w każdej skali – projektu, dzielnicy, miasta. Chcemy uważnie słuchać naszych klientów, by tworzyć użyteczne przestrzenie, w których dobrze się żyje. Oznacza to również budowanie w sposób bardziej zrównoważony, czyli realizację projektów niskoemisyjnych, z jeszcze większym udziałem przyrody

i z zapewnieniem wszystkiego, co sprzyja dobrostanowi ludzi – wyjaśnia Pierre-Vincent Pasquet, dyrektor zarządzający Bouygues Immobilier Polska.

Deweloper już teraz wykorzystuje na swoich osiedlach rozwiązania proekologiczne oraz innowacyjne. Pozwalają one m.in. chronić i wspierać bioróżnorodność, efektywnie wykorzystywać odnawialne źródła energii czy wodę opadową. Stałym elementem projektów firmy jest również atrakcyjna i rozwinięta infrastruktura dla sportu

i rekreacji.

Celem rebrandingu marki jest podkreślenie, że Bouygues Immobilier jest uczestnikiem koniecznej i głębokiej zmiany w sposobie w tworzenia przestrzeni. Nowe podejście akcentuje tworzenie miejsc, które szanują planetę i w których ludzie żyją w harmonii. Taką filozofię dewelopera odzwierciedla jeszcze bardziej otwarta komunikacja z klientami, jak również takie elementy rebrandingu, jak zmiana kolorystyki logotypu, w którym teraz dominują odcienie zieleni.

– Zgodnie z naszą filozofią, osiedla projektujemy tak, by mieszkańcom żyło się wygodnie i przyjemnie. Składają się na to zarówno funkcjonalne wnętrza, jak i otoczenie sprzyjające dobremu samopoczuciu, aktywności fizycznej, relacjom sąsiedzkim, pozytywnym emocjom. Dążymy do zapewnienia lepszej jakości życia naszym klientom – mówi Cezary Grabowski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Bouygues Immobilier Polska.

Zaznacza, że firma może tu korzystać z wieloletnich doświadczeń. Kilka z już zrealizowanych osiedli uzyskało prestiżowe certyfikaty ekobudownictwa, czyli certyfikaty premiujące budownictwo wysokiej jakości oraz przyjazne środowisku. Camelia to pierwsza inwestycja w Polsce, która uzyskała certyfikat BiodiverCity® – wyróżniający projekty uwzględniające różnorodność biologiczną w samym budynku i jego otoczeniu.

– Wracając jeszcze do nowego hasła: podkreśla, że naszym celem jest nie tylko stawianie budynków wraz z pełną infrastrukturą, lecz przede wszystkim tworzenie przyjaznych miejsc do życia, w których najważniejsze są potrzeby człowieka i rozwiązania, które realnie na nie odpowiadają. Dlatego jesteśmy też otwarci na dyskusję o przestrzeni na projektowanych osiedlach oraz w ich bliskim otoczeniu – zaznacza Cezary Grabowski.