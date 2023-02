Franta Group wśród najbardziej obiecujących młodych pracowni w Europie

Założona przez Macieja Frantę chorzowska pracownia Franta Group znalazła się na liście najbardziej obiecujących pracowni architektonicznych w Europie poniżej 40 roku życia włoskiego magazynu Platform.

Franta Group została wyselekcjonowana do zestawienia poświęconego wyłaniającemu się pokoleniu europejskich architektów przygotowanego przez włoski magazyn Platform.

Projekty pracowni były wielokrotnie nagradzane w konkursach w Polsce i na świecie.

Pracownia została założona w 2010r. przez Macieja Frantę.

Wśród najświeższych projektów Franta Group są Villa Reden, Żorro i projekt hotelu w Wiśle.

Włoski magazyn "Platform" poświęcony architekturze, wnętrzom i wzornictwu wymienił polską pracownię Franta Group w swoim plebiscycie 40 Under 40 Next Generation Europe za jedną z 40 najbardziej obiecujących pracowni architektonicznych w Europie poniżej 40 roku życia.

To dla nas niecodzienny zaszczyt oraz jeden z największych sukcesów w naszej historii, gdyż doceniono nas za całokształt działań biura, czyli całego zespołu oraz uznano wkład naszych projektów w przyszłość młodej architektonicznej Europy, przeczytamy w komunikacie Franta Group.

Obsypana nagrodami Villa Reden w Chorzowie, fot. mat. prasowe

Budynek autorstwa Macieje Franty zwyciężył min. w ogólnopolskich i światowych konkursach takich jak: European Property awards, world design awards 2021, Eurasian prize, Iconic Awards, DNA Paris Design Awards 2021, Architecture masterprize, german design awards.

Maciej Franta, założyciel pracowni Frantagroup Architects

Maciej Franta

(WA PK 2008,studia doktorancke WAPK, Wydział Architektury Uniwersytetu wKnoxville w Tennessee), od 2010 roku prowadzi pracownię Franta Group. Autorm.in. takich realizacji jak adaptacja kamienicy na hotel Opera wTarnowskich Górach, osiedle Oswaldów Park, rozbudowa Zespołu SzpitaliMiejskich w Chorzowie czy przedszkola w Krakowie i Sułkowicach. Laureatogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów m.in.: na Centrum Edukacji iSportu w Mysiadle (I nagroda), przedszkole w Sułkowicach (I nagroda),budynek arboretum leśnego w Sycowie (I nagroda), zespół mieszkaniowy w Zabrzu (I nagroda).

Laureat wyróżnienia w konkursie: Nagroda WojewództwaMałopolskiego im. Stanisława Witkiewicza 2018. Został przyznany mu tytuł ARCHITECT OF THE YEAR 2021 w konkursie organizowanym przez The Architecture Comunity.W 2022 trafił na liste 40 najbardziej obiecujących młodych architektów świata w plebiscycie 40 under 40 organizowanym przez The European Centre.