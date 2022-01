From the Garden House kreski KWK Promes z międzynarodową nagrodą

Niecodzienny projekt KWK Promes, który powstawał "od tyłu" (właściciel przyszedł do pracowni z gotowym projektem ogrodu w realizacji, do którego "doprojektowano" dom), From The Garden House zdobył tytuł Archello Best of 2021. Projekt

Projekt „From The Garden House” spod kreski KWK Promes zdobył tytuł Archello Best of 2021.

Archello to jeden z najbardziej znanych portali architektonicznych na świecie, który każdego roku wskazuje najlepsze realizacje z całego świata.

Projekt „From The Garden House” był dla architektów z KWK Promes niecodziennym doświadczeniem. Właściciel przyszedł do nich z gotowym projektem ogrodu, który był już w zaawansowanej realizacji. Brakowało tylko domu. Coś, co w pierwszym momencie wydawało im się niedorzecznym odwróceniem biegu rzeczy, finalnie okazało się absolutnie logiczne.

Właścicielowi zależało, by po zakończeniu budowy i wprowadzeniu się do domu, mógł od razu cieszyć się w pełni z dorodnego ogrodu. Aby uzyskać docelową wielkość, rośliny potrzebują dużo więcej czasu niż trwa realizacja domu, a sadzenie dorodnych wysokich drzew generuje duże koszty. Co więcej, transport dorodnych drzew jest nieekologiczny, bo wymaga przewiezienia ich z odległych miejsc, jak i użycia ciężkiego sprzętu.

Miłośnik przyrody zamienił zupełny ugór w piękną zieloną oazę z jeziorem i płynnie poprowadzoną drogą do miejsca, gdzie miał się znaleźć dom, który miał być również galerią sztuki. I te krzywizny, po których lubił się poruszać, zainspirowały architektów. Parter domu z częścią dzienną jest ich kontynuacją, miękko wpisując się w otoczenie.

Z parterem kontrastuje biała minimalistyczna bryła piętra. Rozległy ogród był dla architektów elementem zastanym, na który mieli minimalny wpływ, dlatego potraktowali go jak element naturalny, którego się nie wybiera. Stąd nazwa projektu, bo z ogrodu ten dom wynika.

Celem architektów było stworzenie budynku, a w przyszłości kolejnych, planowanych domów wokół, które harmonijnie wtapiają się w naturę i przede wszystkim są obiektami czerpiącymi energię z alternatywnych źródeł. Na tym skupili się najbardziej w projekcie, żeby stosować i rozwijać zrównoważone systemy. Chcieli, aby przy zmieniającym się klimacie, zarówno te domy, jak i powstające z nimi zielone tereny, cały czas funkcjonowały jak jeden, samowystarczalny organizm.

Mając za punkt wyjścia ogród, stworzyli niejako architekturę tła, która funkcjonuje w pełnej symbiozie z naturą, stając się częścią ekosystemu. Dom splata się z zielenią, pobiera energię ze środowiska z odnawialnych źródeł, ale i oddaje ją do otoczenia.