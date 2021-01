Fundacja Nasza Ziemia podsumowuje ubiegłoroczne Sprzątanie Świata

4 046,85 kg posegregowanych odpadów zebrał zespół Fundacji Nasza Ziemia podczas wszystkich akcji terenowych od majowego PreStartu do Finału 27. Akcji w trzeci weekend września. W roku 2020 szczególną uwagę poświęcono odpadom z tworzyw sztucznych. 35% śmieci jakie lądują w lasach, parkach i na plażach to odpady z tworzyw sztucznych.

4 046,85 kg posegregowanych odpadów zebrał zespół Fundacji Nasza Ziemia podczas wszystkich akcji terenowych od majowego PreStartu do Finału 27. Akcji w trzeci weekend września. 94 508 osób zebrało 13 000 worków śmieci w akcjach terenowych na terenie 16 województw. Podczas akcji terenowych zlokalizowanych zostało aż 606 dzikich wysypisk. 100 przedstawicieli 23 Ambasad wysprzątało brzegi Wisły z pół tony śmieci. A wszystkie działania opatrzone były hasłem związanym z wyjątkowo szkodzącym środowisku odpadom z tworzywach sztucznych i zobrazowane przez znakomitego polskiego artystę Andrzeja Pągowskiego w kolejnym plakacie Akcji. Pomimo pandemii, 27. Akcja Sprzątanie świata - Polska odbyła się. Organizatorzy korzystali z poluzowań i przestrzegali wszystkich obowiązujących obostrzeń.

Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję

W roku 2020 szczególną uwagę poświęcono odpadom z tworzyw sztucznych bowiem jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa jego duże ilości. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek „góry” plastikowych odpadów zalegających w parkach, lasach czy na plażach.

I tym razem, podobnie jak w latach ubiegłych, hasło 27. edycji zobrazował na plakacie wybitny polski artysta Andrzej Pągowski. Plakat tegorocznej edycji miał swoją premierę podczas wystawy zlokalizowanej na wrocławskim Rynku. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Wrocławia, po raz pierwszy w Polsce, zaprezentowane zostały wszystkie dzieła ofiarowane przez Mistrza Fundacji Nasza Ziemia. Trwająca od 21 sierpnia do 7 września 2020 Wystawa, była pierwszym z wydarzeń Wielkiego Finału 27 edycji Sprzątania świata, ekologicznej akcji edukacyjnej od ponad pół wieku koordynowanej przez Fundację Nasza Ziemia.



PreStart Tour i Akcje Specjalne

– Pomimo bardzo różnych ocen tego surowca, sam plastik i jego stosowanie (chociaż wolę określenie tworzywa sztuczne) sam w sobie nie jest złym rozwiązaniem. Tworzywa sztuczne również same nie trafiają do parków i lasów. To my ludzie je tam wyrzucamy, poważnie zanieczyszczając środowisko – mówił Michał Dąbrowski, ekspert Fundacji i szef Rady Polskiej Izby Gospodarki Opadami do uczestników tegorocznych akcji terenowych.

Od 26 maja do wrześniowego Finału zespół fundacyjny posprzątał parki i lasy w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim, na warszawskim Targówku i we Wrocławiu oraz 50 kilometrów linii brzegowej od Świnoujścia po Międzyzdroje. Fundacja Nasza Ziemia posprzątała w ramach tegorocznej edycji Sprzątania świata także Półwysep Helski w ramach kampanii „Czyste Plaże bez plastiku” oraz Park Kultury w Powsinie. Efekt sprzątania potwierdził słowa eksperta. Niestety uczestnicy akcji wszędzie spotykali ogromne ilości śmieci. Zaśmiecamy w sposób nieodpowiedzialny miejsca w których zwykle szukamy wytchnienia a królują odpady z tworzyw sztucznych (puszki, plastikowe opakowania po napojach i jedzeniu) oraz butelki szklane. I było tych śmieci 3065,76kg w tym odpadów frakcji żółtej aż 625 kg!