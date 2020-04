Galeria Katowicka wspiera akcję drukowania przyłbic dla szpitali

W czasie pandemii koronawirusa indywidualne osoby, stowarzyszenia czy firmy inicjują wiele działań, realnie wspierających służbę zdrowia. Galeria Katowicka włączyła się m.in. w akcję drukowania przyłbic dla śląskich szpitali.

Galeria Katowicka, należąca do Employees Provident Fund of Malaysia reprezentowanego przez Savills Investment Management i zarządzana przez APSYS Polska, aktywnie włączyła się w akcję „Śląsk drukuje dla medyków w koronie”. Dzięki jej pomocy 500 przyłbic wyprodukowanych metodą 3D trafi docelowo do ponad 30 śląskich szpitali. Katowicka wspiera też akcje oddawania krwi.

Galeria Katowicka, będąca integralną częścią miasta i codziennego życia jego mieszkańców, stara się zawsze czynnie reagować na potrzeby otoczenia. Teraz centrum zaangażowało się w stawienie czoła wyzwaniom związanym ze stanem pandemii. Katowicka aktywnie wspiera dwie ważne społecznie akcje - oddawanie krwi oraz inicjatywę regionalnego stowarzyszenia działającego na rzecz produkcji przyłbic metodą 3D dla medyków.

Dzięki zapewnionym przez Katowicką środkom finansowym, w ramach akcji „Śląsk drukuje dla medyków w koronie”, większość szpitali na Śląsku zostanie wyposażona w ochronne przyłbice drukowane metodą 3D. 500 przyłbic gotowych będzie do końca kwietnia. Dotychczas Galeria Katowicka zasponsorowała przygotowanie przyłbic dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, Szpitala Miejskiego w Gliwicach, Rudzie Śląskiej i Siemianowicach Śląskich - to jeszcze nawet nie połowa zadeklarowanej liczby. - Jesteśmy w kontakcie z organizatorem akcji i - w razie potrzeby - będziemy reagować na zgłoszenia kolejnych szpitali - deklaruje Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej.

Druga ważna inicjatywa to wsparcie honorowego krwiodawstwa. Krew potrzebna jest nieprzerwanie, dlatego w marcu, na placu przed Galerią Katowicką, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w mobilnym ambulansie prowadziło zbiórkę krwi. Katowicka aktywnie promowała te działania. Mieszkańcy regionu odpowiedzieli na apel i licznie stawili się w punktach RCKiK, dzięki czemu zapasy krwi osiągnęły satysfakcjonujący poziom.

- Czujemy się odpowiedzialni za lokalną społeczność i naszych niezwykle lojalnych klientów. We wszystkich działaniach, jakie prowadzimy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, na pierwszym miejscu stawiamy wsparcie otoczenia. Także i teraz, w tej niełatwej dla wszystkich rzeczywistości, nie mogło zabraknąć Katowickiej wśród podmiotów aktywnie działających i niosących realną, praktyczną pomoc. Dzięki współpracy z regionalnymi organizacjami możemy robić to mądrze i w sposób absolutnie transparentny - mówi Joanna Bagińska, Dyrektor Galerii Katowickiej.