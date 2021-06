Galeria Wileńska na nowo odkrywa Pragę

W ubiegłym roku Galeria Wileńska wspólnie z Monopolem Warszawskim opracowała Spacerownik Praski – czyli plan dzielnicy, na którym zaznaczono punkty warte odwiedzenia. W tym roku organizuje cykl otwartych spacerów z przewodnikiem.

Warszawska Praga to dzielnica pełna tajemnic i ciekawych historii. Pełna zabytkowych obiektów, nowoczesnych murali i niekonwencjonalnych knajp czy barów. Galeria Wileńska chce odkryć przed warszawiakami sekrety dzielnicy, organizując cykl otwartych spacerów z przewodnikiem. Jednym z nich będzie Leszek Kaźmierczak, znany jako Eldo. Pierwszy spacer odbędzie się już 19 czerwca br.

Spacerownik Praski, czyli Praga jakiej nie znacie

W ubiegłym roku Galeria Wileńska wspólnie z Monopolem Warszawskim opracowała Spacerownik Praski – czyli plan dzielnicy, na którym zaznaczono punkty warte odwiedzenia. Takich miejsc na mapie Pragi jest wiele. Wyboru i opisu tych najciekawszych dokonał Janusz Owsiany – uznany varsavianista. Miejsca wyszczególnione w Spacerowniku podzielono są na sześć kategorii: Murale Praskie, Judaika Praskie, Stara Praga, Targowiska Praskie i Warszawa Wileńska. Spacerownik objęty jest honorowym patronatem Burmistrz Dzielnicy Pragi-Północ, Ilony Soja-Kozłowskiej.

– Galeria Wileńska, położona w samym sercu Pragi, od lat ściśle współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami pożytku publicznego. Spacerownik Praski jest jednym z wielu projektów, który ma na celu działanie na rzecz dzielnicy. Zależy nam na tym, by pokazać kulturowe bogactwo Pragi i zachęcić do jej zwiedzania, nie tylko mieszkańców okolicy, ale wszystkich mieszkańców Warszawy – mówi Marta Chojnacka, dyrektor Galerii Wileńskiej. – Praga kryje w sobie wiele ciekawych historii. Zachęcam wszystkich do wspólnego zwiedzania czy to praskich murali czy tajemniczych uliczek Pragi – dodaje.

Spacery z przewodnikiem

Projekt ten to jednak nie tylko przewodnik po warszawskiej Pradze. Galeria Wileńska postanowiła pójść o krok dalej i zorganizować cykl 8 spacerów po dzielnicy, który rozpocznie się 19 czerwca br. Spacery z przewodnikami odbywać się będą w soboty, co 2 tygodnie w godzinach 15.00 – 16.30. Ostatni zaplanowany jest na 25 września. Każdy charakteryzował się będzie inną tematyką. Kilka spacerów poprowadzi raper Leszek Kazimierczak, znany jako Eldo, który jest także licencjonowanym przewodnikiem po Warszawie.

– Wychowywałem się na Pradze, mieszkaliśmy przy ul. Szwedzkiej, naprzeciwko zakładów Polleny. Mama pracowała w komisie w samym sercu Różyca. Po szkole biegałem na kultowy bazar, gdzie jadłem obiad i grałem w nogę z dzieciakami z Brzeskiej. To był wspaniały czas – mówi Leszek Kaźmierczak. – Cieszę się, że w ramach Spacerownika Praskiego mogę oprowadzić warszawiaków po mojej ukochanej dzielnicy i opowiedzieć im o jej nieoczywistej historii – dodaje.