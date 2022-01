Galeria Wileńska z wystawą zwracającą uwagę na problem marnowania żywności

Wystawę plakatów powstałych na papierze z odpadów żywieniowych, wracająca uwagę na problem marnowania żywności można do 31 stycznia oglądać w Galerii Wileńskiej.

Od 18 do 31 stycznia w Galerii Wileńskiej można oglądać wystawę plakatów „Jedzenie jak z obrazka”.

Wystawa powstała w ramach międzynarodowej akcji Too Good To Go z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Plakaty zostały przygotowane przez artystów z 14 państw, w których działa Too Good To Go m.in. z Austrii, Niemiec, Chorwacji, Hiszpanii, Francji czy Włoch. Celem artystów było zwrócenie uwagi na problem marnowania jedzenia.

Polskę w projekcie reprezentuje Hanna Cieślak – ilustratorka i graficzka z Warszawy.

Plakaty powstały w duchu zero waste – każdy z rysunków został wydrukowany na papierze z odpadów żywnościowych. Do projektu zostali zaproszeni znani w Internecie artyści, tacy jak 72kilos, który swoje przemyślenia wyraża na ilustracjach o delikatnych kolorach, Lorraine Sorlet – ilustratorka tworząca sensualne grafiki, Maja Säfström – artystka rysująca proste ilustracje obrazujące codzienne życie, Niet Nu Laura, która tworzy zabawne komiksy, Akacorleone – artysta wizualny, którego prace zachwycają intensywnymi kolorami czy duet SUPERMERCAT, który za pomocą fotografii zestawia codzienne przedmioty, tworząc z nich surrealistyczne obrazy.

— To szczególna akcja, ponieważ po raz pierwszy nasze plakaty ujrzą światło dzienne w publicznej przestrzeni. Misją Too Good To Go jest inspirowanie do walki z marnowaniem jedzenia, a czy jest coś bardziej inspirującego od sztuki? To apetyczny i prosty sposób, który idealnie wpisuje się w naszą ideę. Tym bardziej jest nam szalenie miło, że możemy ją szerzyć w miejscu, w którym obecni są nasi Partnerzy — mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

Warto wspomnieć, że nakład plakatów był limitowany, a dochód uzyskany ze sprzedaży został przeznaczony na działania Światowego Programu Żywnościowego ONZ, nagrodzonego w 2020 roku Pokojową Nagrodą Nobla.

— Bardzo cieszymy się ze współpracy z Too Good To Go, dzięki której mogliśmy aktywne włączyć się w działania, które pozwalają ograniczyć marnowanie żywności. Zależy nam na tym, by docierać z treściami na temat świadomej konsumpcji do coraz większej liczby osób. Mamy nadzieję, że odwiedzenie wystawy „Jedzenie jak z obrazka” będzie okazją do zastanowienia nad własnymi nawykami żywieniowymi oraz inspiracją do podjęcia zmian w duchu zero waste — mówi Marta Chojnacka, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria Wileńska. — Zachęcam także do ratowania paczek z Too Good To Go w naszym centrum handlowym — dodaje. W programie uczestniczą następujący najemcy Galerii Wileńskiej: A.Blikle, Carrefour, Flying Tiger Copenhagen, Grycan, Starbucks oraz Vincent Piekarnie.

Aplikacja Too Good To Go pozwala ratować jedzenie przed zmarnowaniem z takich miejsc jak restauracje, kawiarnie, piekarnie czy supermarkety. Dba o zaszczepianie postaw mających przeciwdziałać marnotrawstwu oraz wspiera działania Banków Żywności. Za pomocą aplikacji do tej pory udało się uratować ponad 2 miliony paczek, z czego prawe 10 tysięcy w lokalach w Galerii Wileńskiej.