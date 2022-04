Galeria zamienia się w stertę gruzu. Architekt niszczy nagrodę

Architekt Tadeusz Sawa-Borysławski za projekt wrocławskiej Galerii na Czystej otrzymał kilkanaście lat temu główną nagrodą w konkursie "Piękny Wrocław". Galeria powoli zamienia się w kupę gruzu. Nowy inwestor planuje w tym miejscu wybudować blok mieszkalny. "Nie pozostało mi nic innego, jak dorzucić do tej sterty odpadów garść szkła z pucharu" - poinformował główny projektant. Od razu swoje słowa wcielił w życie.

"Galeria na Czystej we Wrocławiu (2003-2022) powoli zamienia się w kupę gruzu. Nie pozostało mi nic innego, jak dorzucić do tej sterty odpadów garść szkła z pucharu "Grand Prix za najpiękniejszy budynek Wrocławia z lat 2003-2005" (konkurs Piękny Wrocław - organizatorzy: Urząd Miejski Wrocławia, Towarzystwo Miłośników Wrocławia). Puchar poszybował ... jest tyle samo wart co budynek. Stalowe dinozaury próbują rozgryźć te 3 kondygnacje już od ponad miesiąca; wykonawca rozbiórki pewnie nie przypuszcza, co go jeszcze czeka; napracuje się" - poinformował architekt Tadeusz Sawa-Borysławski na swoim facebooku.

Głównym projektantem Galerii na Czystej jest Tadeusz Sawa-Borysławski. Projekt powstał we współpracy z arch: Marcin Dziewoński, Bartosz Łukaszewicz, Maciej Olechnowicz, arch. Eliza Suder Tobiasz, rzeźba: prof. Maciej Szańkowski, współpraca przy wnętrzach: art. plastyk Andrzej Pośpiech.

Galeria Entropia we Wrocławiu od kilku tygodni obserwuje i dokumentuje kamerą dekonstrukcje formy budynku.

Niezmiennie pojawia się pytanie, czy budynek powinien jednak przeżyć swojego projektanta?